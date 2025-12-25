「目指すは日本一」くふうハヤテジュニア 夢への登竜門“NPBトーナメント”へ 141人から選ばれた精鋭16人
静岡市をホームタウンに活動するプロ野球「くふうハヤテベンチャーズ静岡」に、少年野球のジュニアチームがあることをご存じでしょうか。そのジュニアチームが全国大会での優勝を目指して練習に励んでいます。
【写真を見る】「くふうハヤテベンチャーズ静岡」ジュニアチームが練習する様子
「くふうハヤテベンチャーズ静岡」ジュニアチーム。メンバーは、静岡県内を中心に小学5～6年生の選手141人の中から選ばれた16人の精鋭です。
プロの世界を知る中村監督の指揮の下、2024年にNPB（日本野球機構）主催の全国大会「ジュニアトーナメント」への出場のオファーを受けてチームを結成。
初出場で1勝を挙げました。2025年は「初優勝」を目指しています。中学生相手に勝利、武器は「機動力」
この日は、浜松市内の中学1年生の選抜チームと練習試合に臨みました。
2025年のチームは、固い守備で作った流れを攻撃へと繋げることができます。学年が上の相手に対して、積極的に次の塁を狙う「機動力」も大きな武器の一つです。この日の試合も見事、勝利を収めました。女子選手も活躍「一緒になって上手になれる」
2025年は女子選手2人もメンバー入りし、女子野球の普及・発展も目標に活動を行っています。
＜大瀧梨音来（おおたき・りおら）選手＞「1人がエラーした時も『切り替えて』って声を掛けているので、すごく楽しい」
＜原陽菜（はら・ひな）選手＞「男子のみんなが上手いけど、一緒になって自分も上手になれるから楽しいです」 26日開幕、夢への登竜門 チームの強みは？
プロ選手の多くが経験している「NPBジュニアトーナメント」は、ジュニア選手にとってはまさに「夢への登竜門」です。
＜木村斗良偉（きむら・とらい）キャプテン＞Q. チームの強みは？ 「みんなで声掛けあって、盛り上がれるところが良いと思います。絶対に日本一とります！」
「NPBジュニアトーナメント」は12月26日、明治神宮野球場と横浜スタジアムで開幕します。