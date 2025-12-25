静岡市をホームタウンに活動するプロ野球「くふうハヤテベンチャーズ静岡」に、少年野球のジュニアチームがあることをご存じでしょうか。そのジュニアチームが全国大会での優勝を目指して練習に励んでいます。

【写真を見る】「くふうハヤテベンチャーズ静岡」ジュニアチームが練習する様子

「くふうハヤテベンチャーズ静岡」ジュニアチーム。メンバーは、静岡県内を中心に小学5～6年生の選手141人の中から選ばれた16人の精鋭です。

プロの世界を知る中村監督の指揮の下、2024年にNPB（日本野球機構）主催の全国大会「ジュニアトーナメント」への出場のオファーを受けてチームを結成。

初出場で1勝を挙げました。2025年は「初優勝」を目指しています。

中学生相手に勝利、武器は「機動力」

この日は、浜松市内の中学1年生の選抜チームと練習試合に臨みました。

2025年のチームは、固い守備で作った流れを攻撃へと繋げることができます。学年が上の相手に対して、積極的に次の塁を狙う「機動力」も大きな武器の一つです。この日の試合も見事、勝利を収めました。

女子選手も活躍「一緒になって上手になれる」

2025年は女子選手2人もメンバー入りし、女子野球の普及・発展も目標に活動を行っています。

＜大瀧梨音来（おおたき・りおら）選手＞

「1人がエラーした時も『切り替えて』って声を掛けているので、すごく楽しい」

＜原陽菜（はら・ひな）選手＞

「男子のみんなが上手いけど、一緒になって自分も上手になれるから楽しいです」

26日開幕、夢への登竜門 チームの強みは？

プロ選手の多くが経験している「NPBジュニアトーナメント」は、ジュニア選手にとってはまさに「夢への登竜門」です。

＜木村斗良偉（きむら・とらい）キャプテン＞

Q. チームの強みは？

「みんなで声掛けあって、盛り上がれるところが良いと思います。絶対に日本一とります！」

「NPBジュニアトーナメント」は12月26日、明治神宮野球場と横浜スタジアムで開幕します。