12月25日はクリスマスです。静岡県内の観光施設ではイベントが催され、来園者はクリスマスムードを満喫しました。

【写真を見る】静岡県内の観光施設で行われたイベントの様子

東伊豆町の「伊豆アニマルキングダム」では、クリスマス企画としてカピバラに用意されたのはパプリカなどで飾りつけられた「笹のツリー」です。

飼育員がツリーを立てると、カピバラだけでなく、ワオキツネザルなども殺到。笹の葉や、来園者からもらったニンジンなどを勢いよく食べていました。

＜来園者＞

Q. エサを与えてみてどうですか?

「楽しかった」

「とてもいい思い出になりました」

＜カピバラ担当飼育員＞

「（冬休みに向けて）カピバラさんたち、寒いと固まってみんなで温まるんですけど、その姿もかわいいのでぜひ見に来ていただければと思います」

一方、裾野市の「富士サファリパーク」では、動物たちがパレードでクリスマスムードを盛り上げました。

クリスマス風に着飾ったアメリカンミニチュアホースとポニーが行進し、飼育員もサンタクロースの衣装でパレードを盛り上げました。

来園客は動物に触れあいながら、特別なクリスマスの思い出を作っていました。