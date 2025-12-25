阪神・淡路大震災で息子を亡くした女性 慰霊の地で音楽会を開催
ことしは、6000人以上が犠牲となった阪神・淡路大震災から30年という年でもありました。最愛の息子を失った地で、広島の女性が息子の志を継いで音楽会を開きました。出会いに支えられて前を向く母親を取材しました。
■加藤りつこさん
「あの震災後亡くなったあとっていうのは、あの場所は本当に寒々とした凍り付くような場所になりました。もうなかなか行けなかったですね」
震災で息子を失った加藤りつこさんです。加藤さんにとって今も胸が苦しくなる場所があります。30年前に起きた阪神・淡路大震災で6000人以上が亡くなりました。
「こんな世の中では人間せっかく言葉がしゃべれるのにもったいないではないか」
神戸大学に通っていた長男の貴光さんは、国連職員として世界平和に貢献するのが夢でした。しかし、下宿していた夙川のマンションが震災で崩れ下敷きとなって亡くなりました。
■加藤りつこさん
「（神戸大学に合格して）念願叶ってよっしゃっていったときに亡くなったわけですからそれがむごくて・・・」
絶望の底に沈んだりつこさんに一筋の光を差したのは、息子が遺した手紙でした。
■手紙
「私はあなたから多くの羽を頂いてきました。私はこの翼で大空へ飛び立とうとしています」
■加藤りつこさん（2018年）
「心が折れて、もう死んでしまいたいと何度も思いましたけど、あなたを母にしてくださった神様にってあの子はここまで言ってくれているのに私がこんなことじゃいけない」
自らを奮い立たせたりつこさんは、震災に遭った人たちの支援を始めます。また、貴光さんの名前を冠した平和を願う音楽会も立ち上がりました。ことしの音楽会は特別な場所で開くことになりました。貴光さんが命を落とした「夙川」です。
■加藤りつこさん
「場所が場所だけにちょっと気持ちが落ちるかもしれないけど」
開催を提案した、米田和正さんです。
■米田和正さん
「貴光さんが亡くなられた場所が（会場の）夙川公民館から100メートルくらいしか離れてないんですよね。加藤さんにお会いしたときに提案してみたら、それはという風に喜んでくださったんで、これはやらなきゃと思って」
この場所を「つらい記憶」から「楽しい記憶」に変えたいと決意しました。音楽会当日は貴光さんの誕生日でもありました。
■加藤りつこさん
「貴光が結んでくれたご縁が今日ここに集まってくださるんだって思うともう胸がいっぱいです」
240席はすべて埋まりました。温かく包み込むような優しい音色。貴光さんが願った平和への祈りを込めます。フィナーレを迎え、盛り上がりは最高潮に。りつこさんの表情も晴れやかでした。
■来場者
「よかった、きょう音楽をみんなで聴けて」
■加藤りつこさん
「まあよかった～ありがとう！
夙川が悲しい町じゃなくなった。ほんとにすごくあったかい町になったから、また行きたいっていう気持ちにさせられた。
本当にうれしいです。こんな誕生日初めてですね。きょうは貴光の誕生日で今まで誕生日って言ったらもうつらいんですよ
やっぱり。命日と同じぐらいつらい。だけどきょうは誕生日がすごくすごくうれしい」
仲間に支えられたりつこさんは、慰霊の地での希望を取り戻しました。その笑顔がまた多くの人に力を与え新たな輪が広がっていきます。
（2025年12月25日放送）