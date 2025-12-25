楽天の岸孝之投手（41）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。現在の球界ではなかなか見られなくなってきたワインドアップ投法への思いを語った。

お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が24時間にわたって番組パーソナリティーを務めた同番組。

そのなかで、岸の美しいワインドアップが好きだというリスナーからワインドアップへのこだわりを教えてほしいというリクエストが届いた。

すると、岸は「こだわりですか？」と一瞬戸惑いを見せつつ「なんですかね。今セットが主流ですけど、いまさら変えたくないなっていうのは正直あります」と答えた。

大の楽天ファンでもある伊達が「僕らが小さいころから見てた江川（卓）さんとか、みんな“こう”でしたもんね。（腕を）上…ワインドアップ。だいたいね」と口にすると、岸は「そうですね。僕も桑田（真澄）さんを見てマネしたんで。やっぱりそこは変えたくないなっていうのもありますね」とスーパースターへの憧れも口にした。

「なんかワインドアップのほうがカッコいいんだよね」という富澤に、伊達も「カッコいいんですよね、ピッチャー。また岸さんはスタイルいいから」と同調。特にスリムな体形の岸は両腕を振りかぶってからの美しい投球フォームと知られるだけに、サンドの2人もしみじみとしていた。