Juice¡áJuice¡¡¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤¬¥Ð¥º¥êÃæ¡¡SNS´ØÏ¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²óÆÍÇË
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJuice¡áJuice¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¡Ê10·î8Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢SNS¤Ç´ØÏ¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¾ðÇ®Åª¤Ê¥é¥Æ¥óÄ´¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö·ä¤¢¤é¤Ð¥¢¥â¡¼¥ì¤òÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤âÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥à¥Ã¥¯¤â¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ç1È¯»£¤ê¤Ç¼ýÏ¿¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE¡¡FIRST¡¡TAKE¡×¤Ë¤âÄ©Àï¡£11·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ïº£·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô260Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â460Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÓ¿Î°¦¡Ê14¡Ë¤¬²ÃÆþ¤·¡¢11¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Juice¡áJuice¡£11·î19Æü¤Ë¤Ï½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤òËÜÊÔ¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ç2²óÈäÏª¤¹¤ë¹½À®¤ÇÌó1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£º£·î23Æü¤«¤é¤ÏÆ±¶Ê¤Î¥é¥¤¥ÖÈÇ¤È¡ÖTHE¡¡FIRST¡¡TAKE¡×½Ð±é»þ¤Î²»¸»¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤ÎÀª¤¤¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀª¤¤¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£