園田競馬の「農林水産大臣賞典 第25回兵庫ゴールドトロフィー（Jpn3）」が行われ、坂井瑠星騎乗の3番人気ハッピーマン（牡3＝寺島良）が向正面で内から上昇して先頭に並びかけ、グッと抜け出して押し切った。昨年11月の兵庫ジュニアグランプリ以来の重賞2勝目。2着は1番人気のマテンロウコマンド、3着は地元・兵庫のオマツリオトコだった。

勝負のポイントは早々と訪れた。好位のインを確保したハッピーマン。2角過ぎから進出し、内をすくって先頭へと並びかけた。「ここだというタイミングで行きました」（坂井）。3角でグッと抜け出す。直線、迫るマテンロウコマンドを半馬身振り切ってゴールを駆け抜けた。

坂井は「馬場的（不良）にも、ある程度はいいところにつけたいと思っていた。レースプランも決めつけてはいなかったが、うまくいきました。園田が合っていると思いました」。寺島師は「向正面でうまく（坂井）瑠星がさばいて、内、外の差でしのげました。本当にジョッキーのいい判断でした」と鞍上のリードを絶賛した。

賞金加算という意味でもこの1勝は大きい。「いろいろと選択肢が増えてくる。もう一つ上のクラスとか、距離も考えていきたい」（寺島師）。来年はさらに上のステージも視野に入ってきた。