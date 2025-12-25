近畿日本鉄道、菰野町（三重県）および菰野町観光協会は２５日、観光列車「つどい」の車内で、足湯が体験できる「足湯列車」を一昨年度、昨年度に続き、今年度も運行すると発表した。今回は来年１月３１日から２月２３日までの土、日、祝日のうち８日間。近鉄名古屋駅〜湯の山温泉駅間で１日１往復、運行する。

「足湯列車」は、観光列車「つどい」の２号車に設置したヒノキ造りの足湯キット（４人用２台）で足湯を楽しむもの。足湯には、運行当日に菰野町職員が菰野温泉の源泉から採取した湯を使用する。乗車客には「記念乗車証」や「湯の山温泉割引手形」などの特典も用意。菰野町観光協会による菰野町の地酒や特産品、菰野町観光協会公式キャラクター「こもしか」のグッズなどの車内販売も実施される。

▼運行日程 ２０２６年１月３１日、２月１日、７日、８日、１４日、１５日、２２日、２３日

▼運行時間 第１列車＝近鉄名古屋駅１０時０６分発（湯の山温泉駅１１時５０分着）第２列車＝湯の山温泉駅１５時３８分発（近鉄名古屋駅１７時２３分着）

▼運行区間 近鉄名古屋駅〜湯の山温泉駅（直通運行、近鉄四日市駅での乗降も可能）

▼定員 ５６人

▼観光列車料金 おとな５１０円、こども（小学生）２６０円（別途、乗車区間に応じた乗車券が必要）

▼発売箇所 近鉄主要駅（特急券発売駅の窓口）

▼発売日 乗車日の１か月前から発売。ただし、来年１月３１日、２月１日乗車分については同１月７日に発売開始

▼足湯利用 足湯体験希望者は、乗車後に「足湯利用券」を２号車バーカウンターで別途購入（おとな、こどもともに１００円）。利用時間（約１０分間）は購入順に指定