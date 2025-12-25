株式会社コナミデジタルエンタテインメントは２５日、年末年始にゲームソフト「桃太郎電鉄」シリーズ（「桃鉄」）をプレーした経験がある１００３人を対象に実施した調査結果を公開。「桃鉄」プレー中にどんな話題が出るかについては、以下のようになった。

・ゲームの展開についての話題：５３．４％

・駅や物件の雑談：４７．３％

・出身地やゆかりの土地：３２．５％

・思い出の旅行先：３１．４％

・学生時代や地元の思い出話：１６．８％

・その他：０．９％

同社は「ゲームが家族のこれまでの思い出や旅の記憶を引き出す“導線”になっています」としている。

同社はさらに「『桃鉄』のプレーを通じて『場が盛り上がった（非常に当てはまる）』（４３．９％）、『会話が増えた（非常に当てはまる）』（３６．９％）と、年末年始の“会話量”増加にも寄与。盛り上がりの源泉には、『プレーヤー間の駆け引きがある（非常にそう思う）』（３５．５％）という、一緒に遊ぶ相手と競い合える要素が挙がっています」と分析した。

また年末年始に「桃鉄」を遊ぶ理由として、同社は「『ＴＶなどの他エンタメや他ゲームより会話ができるから』（１６．７％）、『年末年始といえばすごろく系ゲームのイメージがあるから』（２５．０％）が挙がりました。受動的視聴ではなく、駒を進めながら会話が生まれる・立ち上がる構造が支持されています」としている。