オオサカフーディーズマラソン運営事務局（大阪府政策企画部成長戦略局）は２５日、大阪府内全域を舞台にした食の周遊プログラム「ＯＳＡＫＡ ＦＯＯＤＩＥＳ ＭＡＲＡＴＨＯＮ（オオサカフーディーズマラソン）」について、開催期間を約２か月延長し、来年３月１３日まで開催することを決定したと発表した。

同イベントは、大阪府内９エリア約１００のコースから好きなコースを選択し、スマートフォン（ＬＩＮＥ）片手に飲食店や観光スポットを巡る参加費無料の「デジタルスタンプラリー」。同事務局は「実際に走る必要はなく、観光の隙間時間や休日のお出かけに、手軽に大阪の知られざるグルメと文化をご堪能いただけます」としている。

期間延長に伴い、賞品キャンペーンも大幅に拡大される。同事務局は「ホテル宿泊券や豪華ディナー券が当たる第２弾キャンペーンを開始するほか、早期参加者には『Ｗチャンス』も適用されます。冬の味覚から春の卒業旅行シーズンまで、よりお得に大阪の食文化をお楽しみください」とＰＲした。

さらに、お笑いタレント・ハイヒールモモコ、クリエイティブディレクター・小橋賢児氏、ラジオパーソナリティー・ｍｅｍｅらのプロデュースするコラボコースも新たに登場する。