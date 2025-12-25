◆ウィンターカップ ▽男子２回戦 駒大苫小牧９１―８５桐生第一（２５日・東京体育館）

駒大苫小牧は桐生第一に序盤からリードを奪うと、冷静にゲームをコントロールし２回戦を突破した。

一気に主導権を握った。第１クオーター（Ｑ）、ＰＧ宮森昊太（３年）のジャンプシュートで先制すると、点を取り合う展開の中で３２―１５と大きくリードを奪った。第２Ｑ入ると、相手の３ポイントが決まり巻き返されたが、第３Ｑ以降はシューターへのマークを強化し、流れを奪い返した。

宮森は「クロージングもしっかりできて、いいゲームになった」。自身も３ポイントを４本決めるなど２９得点６アシストをマーク。「ここでできるバスケットも最後だし、とにかく次に当たる東山を破って、田島先生をメインコートに連れて行きたいという思いがすごくある。その気持ちが表れたから、いい結果につながったんじゃないかと思います」と笑った。

富山出身。北海道で行われた全中で準優勝した際、田島範人ヘッドコーチ（ＨＣ）に誘われ駒大苫小牧の門をたたいた。「留学生とやってみたい気持ちがあって、田島先生がマーベラス（オルワトヨシ）呼ぶよって」。その“相棒”Ｃオラヨリ・マーベラス・オルワトヨシ（３年）も２５得点、２０リバウンドの大暴れ。「コンビとまで言えるか分からないですけど、最後に任されてるのは僕とマーベラスのところなんで、自信を持ってやってます」とうなずいた。

４年ぶりの３回戦進出で、初の８強をかけて戦うのは名門・東山（京都）。「３年間この体育館で田島先生にメンバー入れてもらっていたのもあるし、個人的にもここに来る前にベスト８に入ってメインコートでバスケットをしようと言われていた。東山さんという格上で、どうなるか分からないですけど、自分たちのバスケットができたら」。田島ＨＣも「当然そこに勝つためにずっと準備してきたこともある。いいゲームになるように、期待してもらいたいと思います」。思いを一つにする“師弟”が、３年間の全てを懸けて難敵に挑む。