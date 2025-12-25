お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんが楽天モバイル プレスカンファレンスに登場。楽天モバイル株式会社代表取締役会長の三木谷浩史氏との、漫才さながらのコンビネーションで会場を盛り上げました。



楽天モバイルのCMに出演している藤森さんは、この日楽天モバイルがまもなく契約数が一千万回線を突破するということでお祝いに駆け付けました。









楽天モバイルのイメージカラーであるマゼンタピンクのスーツを身に纏った藤森さんは、‟一千万回線間近ということでパーティー男ことチャラ男こと藤森、一緒にお祝いしたく駆け付けました。”とテンション最高で挨拶。









イベントが行われた当日はクリスマスということもあり、藤森さんは‟チャラ男のアンテナが何となく25日に一千万回線行くんじゃないかなと思って、クリスマスはチャラ男にとってチャラい大事なスケジュールですけど、スケジュールがら空きにしておきましたので”とアピールすると、三木谷会長から「仕事がなかったんでしょ？」と強烈なツッコミが入り、藤森さんは‟そんなこと言わないでください。”とたじたじに。







また、藤森さんが‟今年は沢山CMに出させていただいた”と感謝を伝えると、三木谷会長が「CMも今年限りかな？」とまたも強烈なコメントを放つ場面も。藤森さんは‟また出ましたよ、ジョークが”とチャラ男らしく明るく返しつつも‟ジョークにとどめてください。恐ろしいことです。”と懇願していました、









この日のイベントでは、一千万回線までのカウントアップが行われ、イベント中に見事一千万回線を無事突破。三木谷会長とくす玉を割ったりと盛り上げた藤森さんは‟こういう場に立ち会えたことが光栄だし、誇らしく思っております”と喜びました。

【担当：芸能情報ステーション】