第70回有馬記念（28日、中山11R芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内のホテルで行われた。

史上初の牝馬による連覇がかかるレガレイラは3枠5番。過去の有馬記念で最多の10勝を記録しているラッキー枠3番にはジャスティンパレスが入った。過去唯一未勝利の大外16番のタスティエーラは初勝利を狙う。

有馬記念の全枠順と過去の優勝回数は以下の通り

1枠1番 エキサイトバイオ（4勝）

1枠2番 シンエンペラー（4勝）

2枠3番 ジャスティンパレス（10勝）

2枠4番 ミュージアムマイル（6勝）

3枠5番 レガレイラ（3勝）

3枠6番 メイショウタバル（7勝）

4枠7番 サンライズジパング（5勝）

4枠8番 シュヴァリエローズ（5勝）

5枠9番 ダノンデサイル（6勝）

5枠10番 コスモキュランダ（7勝）

6枠11番 ミステリーウェイ（4勝）

6枠12番 マイネルエンペラー（1勝）

7枠13番 アドマイヤテラ（3勝）

7枠14番 アラタ（2勝）

8枠15番 エルトンバローズ（2勝）

8枠16番 タスティエーラ（0勝）