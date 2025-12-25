【SASUKE】史上最年少3rdステージ進出者が誕生 3度目の正直果たす
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第2夜が、25日に放送された（後6：00）。“超難関”1stステージを乗り越えた挑戦者の中から、最年少3rdステージ進出者が誕生した。
【写真】やっと…超難関1stステージ初のクリア者
史上最年少クリアとなったのは、長野誠の息子・塊王くん（16）。残り1秒というギリギリでのクリアとなったが「ありがとうございます。3度目の正直、果たせてよかったです」と喜びをかみしめていた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
【写真】やっと…超難関1stステージ初のクリア者
史上最年少クリアとなったのは、長野誠の息子・塊王くん（16）。残り1秒というギリギリでのクリアとなったが「ありがとうございます。3度目の正直、果たせてよかったです」と喜びをかみしめていた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。