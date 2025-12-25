お笑いコンビ・ザ・ギースの尾関高文さんが自身のXを更新。

娘へのクリスマスプレゼントについて、綴りました。



尾関さんは、「娘が欲しいものがどうしてもクリスマスに間に合わなかったので、夫婦で話し合って延期の旨のメッセージカードを枕元に置くことにしました。」と投稿。





そして、尾関高文さんは娘さんの枕元に置いたというメッセジーカードの画像を公開しました。

公開された画像には、サンタさんからの『2025/12/24』の日付と署名入りで、「大変申し訳ありません。今年は人手不足によりプレゼントのお届けが2日ほど遅れてしまいます。」「12月26日深夜には到着いたしますので少々お待ちくださいませ。今後ともよろしくお願いいたします 」と娘さんへのメッセージが綴られています。









この投稿を見た人たちからは「サンタさんからのお詫びのお手紙、めっちゃレア」「誠実…！」「人手不足？トナカイ手不足？」「その判断、すごく素敵だと思います」「遅延分 余計に愛が詰まった置き配。」「サンタさんも大変なんだと理解してくれるでしょう。」といった反響が寄せられています。

