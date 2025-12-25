戦後80年、そして富山大空襲から80年の今年、KNBは「いまを、戦前にさせない」をテーマにシリーズでお伝えしてきました。



空襲を経験した人が記憶を形に残そうと取り組む姿も伝えてきました。その一人、87歳の徳永幸子さんは富山大空襲に加えて阪神・淡路大震災も経験し、2度の命の危機を生き延びました。



当時の様子を伝える絵を描き続けています。

富山大空襲と阪神・淡路大震災 きっかけとなった2度の危機



◆徳永幸子さん（87）

「なんか使命感みたいなものもある。描かなくちゃいけない！という」



富山市出身の徳永幸子さんは富山大空襲に遭った自らの体験などをもとに、絵を描き続けています。



1945年8月2日未明、富山市中心部を襲ったアメリカ軍の爆撃機B29は、56万発の焼夷弾を投下。市街地のおよそ99.5パーセントが焼失し、2700人余りの命が奪われました。

当時7歳だった徳永さんは、家族とともに防空壕に逃げました。



◆徳永幸子さん

「防空壕の入り口からね、もう火が、赤い色が見えました。そして、もうドンドンいうね、地響きの音がすごくして、もうみんなギャー言って」



逃げた先には、大きな防空壕が3つ並んでいました。



◆徳永幸子さん

「明るくなったので、その防空壕の人たちみんな出てみてびっくり仰天、2つの防空壕がもうなくなってて、防空壕を作ってたレンガか石みたいなのが散らばって」



徳永さんはその後、就職をきっかけに兵庫県神戸市に移住しました。そこで再び、命の危険にさらされます。



1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生。最大震度7の地震で、6434人が亡くなりました。

発生当時、徳永さんは家族と暮らす自宅で寝ていました。



◆徳永幸子さん

「寝ぼけてて、部屋の隅っこのガスの元栓を止めようとするけども、ガタガタ地震が来てるから止めれなくて。止められないって言って、涙がバーッとあふれたんです。それでパッと見たら、私の寝ている枕のところに、たんすの角がバーンと当たってたので、でも一応助かったかなとその時は思って」

戦後80年の節目に訪れたのは 防空壕があった神通川の土手

80年前の空襲と30年前の大震災を生き延び、今も神戸で暮らす徳永さん。



今年、久しぶりに訪れた富山で行きたい場所がありました。防空壕があった神通川左岸の土手近くです。



◆徳永幸子さん

「校庭のような広場みたいなところに、防空壕があったのを大人どもは思い出して、そこへ行こうということで、バーッと転げ落ちたんです、その土手を。写生してみたいなと思いますけども」

「あれは平和の飛行機でしょうかね、この飛行機は殺人鬼」



市民団体「富山大空襲を語り継ぐ会」のメンバーらでつくる実行委員会は今年の夏、空襲から80年の企画展を開きました。会場には、徳永さんがこれまで書きためた絵も展示されました。



徳永さんは、当時逃げ回った神通川の土手で今回描いた絵を見せてくれました。



◆徳永幸子さん

「まだ作品にする前のアイデアの段階なんですけども…」



ランドセルを担いで土手を駆け下りる徳永さんと家族。その上空をB29が飛んでいます。



◆徳永幸子さん

「記憶を記録したような作品、絵でも文学でも音楽でも、そういうのの保管する場所があったらいいなと」



徳永さんは保管する場所があればと話していましたが、富山市には、空襲に関する資料を常設展示している公的な施設はありません。

当時のことを知る人がどんどん減っていく中、どう受け継いでいくかが課題です。



富山大空襲を語り継ぐ会などは今年夏の企画展の開催中などで空襲に関する資料の常設展示を求める署名を集め、およそ2850人分になっているということです。

常設展示をめぐって、県は、富山市や関係団体とつくる協議会を速やかに設置し、具体的な検討を始めたいとしています。富山大空襲を経験した人はみな80歳以上となり、富山県民のおよそ9割が戦後生まれとなっています。



取材した被災者の中には、当時を思い出すことに苦しさを感じるという人もいましたが、それでも記憶を次の世代へつなごうと取材に応じてくれました。戦後80年の節目の年はもうすぐ終わりますが、エブリイでは被災者のみなさんが語る言葉、そして後世への記録をこれからも伝え続けます。