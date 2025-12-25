クリスマス限定“寿司ケーキ”に4歳男の子が興奮！　“まるでツリー”の肉・ニンニクマシマシ、モンスター丼も登場

クリスマスの25日、長蛇の列ができていたのは神奈川・横浜市にある回転寿司店「寿司活 ジョイナス横浜店」。

本格的な寿司を、気軽にリーズナブルな価格で楽しめると人気のお店です。

25日から多くの子供たちが冬休みとあって、店内には家族でクリスマスのひと時を楽しむ姿がありました。

この店には寿司職人が作る一風変わった“クリスマスケーキ”がありました。

出てきたのは、まるでクリスマスケーキのような華やかさでテーブルを彩る“寿司ケーキ”。

マグロやサーモン、イクラなどの人気のネタが詰め込まれています。

魚が大好きだという4歳の息子に喜んでもらうために、“寿司ケーキ”を購入した女性は「かわいいです！息子が最近マグロやイクラが好きになって、こういうケーキみたいな形だと喜ぶと。息子（4歳）は『ヒャー！』という感じでテンション高めなので喜ぶと思う」と話しました。

早速、家に寿司ケーキを持ち帰り子供にお披露目すると、見たことのない“ケーキ”に大喜びでした。

一方、丼チェーン「伝説のすた丼屋」が提供するクリスマスグルメは、ツリーのように肉やニンニク・背脂・チーズなどが高くそびえる、その名も「クリスマスモンスター丼（税込み2290円）」。

丼からツリーのように具材がそびえ立ちまさにモンスターの名にふさわしい圧倒的な存在感で、総カロリーは約2200キロカロリー。

番組ディレクターもモンスター丼に挑戦してみました。

食べ始めて5分、早くも箸が止まってしまいます。

しかし、山盛りの具をたいらげるとここから一気にラストスパート。

13分20秒で無事完食しました。

クリスマスモンスター丼は25日が最終日となります。