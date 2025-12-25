クリスマス限定“寿司ケーキ”に4歳男の子が興奮！ “まるでツリー”の肉・ニンニクマシマシ、モンスター丼も登場
クリスマスの25日、長蛇の列ができていたのは神奈川・横浜市にある回転寿司店「寿司活 ジョイナス横浜店」。
本格的な寿司を、気軽にリーズナブルな価格で楽しめると人気のお店です。
25日から多くの子供たちが冬休みとあって、店内には家族でクリスマスのひと時を楽しむ姿がありました。
この店には寿司職人が作る一風変わった“クリスマスケーキ”がありました。
出てきたのは、まるでクリスマスケーキのような華やかさでテーブルを彩る“寿司ケーキ”。
マグロやサーモン、イクラなどの人気のネタが詰め込まれています。
魚が大好きだという4歳の息子に喜んでもらうために、“寿司ケーキ”を購入した女性は「かわいいです！息子が最近マグロやイクラが好きになって、こういうケーキみたいな形だと喜ぶと。息子（4歳）は『ヒャー！』という感じでテンション高めなので喜ぶと思う」と話しました。
早速、家に寿司ケーキを持ち帰り子供にお披露目すると、見たことのない“ケーキ”に大喜びでした。
一方、丼チェーン「伝説のすた丼屋」が提供するクリスマスグルメは、ツリーのように肉やニンニク・背脂・チーズなどが高くそびえる、その名も「クリスマスモンスター丼（税込み2290円）」。
丼からツリーのように具材がそびえ立ちまさにモンスターの名にふさわしい圧倒的な存在感で、総カロリーは約2200キロカロリー。
番組ディレクターもモンスター丼に挑戦してみました。
食べ始めて5分、早くも箸が止まってしまいます。
しかし、山盛りの具をたいらげるとここから一気にラストスパート。
13分20秒で無事完食しました。
クリスマスモンスター丼は25日が最終日となります。