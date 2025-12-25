いよいよ年末年始。今回の年末年始はカレンダー上で9連休となります。円安・物価高時代の令和の年末年始はどうなっているのでしょうか。

年末年始「自宅でゆっくり過ごす」が約8割

井上貴博キャスター:

伝統文化を受け継ぎながらも、令和のお正月は時代に合わせて変化しつつあります。



年末年始をどのように過ごすのか聞いたアンケートによると、「宿泊を伴う帰省」と答えた人は11.0%で、なんとなく少ないように感じます。また、77.3%の人は「自宅でゆっくり過ごす」と回答しているということです。

【年末年始どう過ごす?】

●自宅でゆっくり過ごす 77.3%

●家事や掃除を片付ける 41.3%

●近場への外出 32.6%

●宿泊を伴う帰省 11.0%

●国内旅行 4.5%

※くふう生活者総合研究所 2025年11月〜12月調査（複数回答・上位回答のみ）

キャッシュレスを活用?最新「お年玉」事情

井上貴博キャスター:

お正月ということで「お年玉」を配る機会もあると思いますが、帰省するという人が減っている中で、お年玉事情はどうなっているのでしょうか。

マネーインサイトラボによると、「今後お年玉にキャッシュレスを活用したい」という人は約45%で、理由としては「電子マネーが主流であるため」「遠方にいる家族にも渡せる」といったことがあげられるといいます。



とはいえ、「電子マネーでは味気ない」という人もいるかもしれません。

年末年始に帰省できないというNスタスタッフのAさんの場合は、▼祖父がAさんに電子マネーで送金し、「じいじ・バアバ」と書かれたポチ袋を空のまま郵送。▼電子マネーを受け取ったAさんが、電子マネーを現金化してポチ袋に入れる。▼そのポチ袋を孫に手渡す形をとったということです。

送りたくなる！「ギフト付き年賀状」

井上貴博キャスター:

送る機会が減った「年賀状」も、QRコードを使った物が注目されていて、お年玉付きなぬ“ギフト付きの年賀状”が登場しているということです。



シールを貼る・貼らないでギフトを贈る人・贈らない人も決められ、価格も4種類から選ぶことができます。

【“ギフト付き年賀状”POST and GIFT】※日本郵便によると

●QRコードが印刷されたシールを年賀状などに貼って自分で送付

●550円/1100円/3300円/5500円

●受け取った人はQRコードを読み、WEBサイトで好きなギフトを選択



値段に応じていくつかの選択肢があり、Amazonのギフトカードや、パンケーキセット、米沢牛のランプステーキなどを選ぶことができるということです。

【選べるギフトの一例】

●550円:ケンタッキー・フライド・チキン、Amazonなどデジタルギフトカード500円分

●1100円:北海道三大産地ラーメンセット、ベルギーワッフルなど

●3300円:ハム詰め合わせ、パンケーキメーカーなど

●5500円:米沢牛ランプステーキ、タオルセットなど



年賀状はどんどん下火になってきていると言われていますが、こうした物が出てくると「また送りたい」となりますね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩氏:

ギフトのカタログは分厚いものが多いので、資源的にも良いかもしれませんね。誰にいくらのギフトにするかは悩ましいですね。

「動画付き」の年賀状 無料アプリもさまざま

井上貴博キャスター:

別のNスタスタッフは「動画付きの年賀状」を活用したということです。

【“動画付き”年賀状】

●QRコード付き年賀状作成アプリ

●動画を撮影しQRコード作成→年賀状に配置しプリント

●QRコードを読み取ると、家族の動画などが再生できる



調べてみると、無料のアプリもさまざまありましたので、自宅に印刷する機械があれば、無料で作成できるということです。



Nスタスタッフの場合は、小学生の娘が動画編集をしてくれたそうです。



年賀状も様々な形でグレードアップして、新たな形で残していく時代になっています。



＜プロフィール＞

星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

1955年生まれ 福島県出身 政治記者歴30年