浮気をしても彼女が許してくれたら味をしめて、さらに浮気を繰り返す男性もいるようです。そんな調子に乗った男性が、彼女の存在の大切さに気づくことがあるようで？

今回は、何度も浮気を許してくれた元カノと別れて後悔している話をご紹介いたします。

浮気を許してくれた元カノ

「元カノはやさしくて俺に甘いから、なにをしても許してくれる子でした。そんな元カノに甘えて浮気を繰り返していた俺。何回浮気をしても、『お前しかいないんだ！』『もうしないから！』と謝っておけば、元カノは『仕方ないよね』『私のことが一番なら許すよ』と言って許してくれていました。

ただそんな元カノと付き合っているのも面倒になってきて、俺からフッたんです。今思えば、浮気を何度も許してくれたのにフるなんて最低ですよね……。元カノと別れてから何人かと付き合ったけど、本気で好きになれず、毎日がつまらなくて。元カノと付き合っていたときはもっと楽しかったのに、俺はなんでもっと彼女を大切にしなかったのだろうと、今とても後悔しています。風の噂では、元カノはもうすぐ結婚するらしいのですが、俺は未練たらたらです……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 付き合っているときは、彼女の大切さに気づけないもの。別れてから失ったものの大きさを、痛感してしまったようです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。