Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が12月24日、自身のInstagramを更新。『アナザースカイ』（日本テレビ系）で訪れたドイツのクリスマスマーケットでのオフショットを大量公開している。

Mrs. GREEN APPLEは、12月20日に放送された『アナザースカイ』1時間スペシャルに出演。毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているという3人が訪れたのが、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれるドイツ。フランクフルトのクリスマスマーケットに訪れ、3人だけのクリスマスパーティの様子が放映された。

大森は24日にドイツでの思い出オフショットをInstagramに大量投稿。

赤髪にサングラス、ニットジャケットを着込んだ大森の自撮りを皮切りに、川沿いをコート姿で歩く大森、夜のクリスマスマーケットで何かを見上げる大森、クリスマスパーティを行なった部屋の装飾など、番組で訪れたドイツでの思い出を共有した。

コメント欄には「3人仲良くて素敵」「クリプレはこれで十分」「ゆっくり休んでください」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）