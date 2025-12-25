福岡FW岩崎悠人が長崎に完全移籍「自分の持てるすべてをピッチで表現します」
V・ファーレン長崎は25日、アビスパ福岡FW岩崎悠人の完全移籍加入を発表した。
1998年6月11日生まれの27歳は京都橘高から17年に京都に加入。その後、札幌、湘南、千葉、鳥栖を渡り歩き、24年から福岡に在籍していた。今季はJ1リーグ34試合1得点を記録している。
岩崎はクラブを通じ、「V・ファーレン長崎のファン・サポーターの皆さま、はじめまして。岩崎悠人です。このクラブの一員として戦えることをとても誇りに思います。チームの勝利、そして目標達成のために、自分の持てるすべてをピッチで表現します。一日でも早く皆さまに認めてもらえるよう、覚悟を持って戦います。スタジアムで皆さまと共に闘える日を楽しみにしています。」とコメント。
また、福岡のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「アビスパ福岡に関わるすべての皆さま。 2年間ありがとうございました。 どんな時も熱く、温かく応援していただいたことは、僕のサッカー人生において大きな財産です。 福岡で過ごした時間、ピッチで感じた声援、すべてが自分を成長させてくれました。 このクラブで学んだことを胸に、次のステージでも全力で挑戦していきます。 アビスパ福岡のこれからのご活躍を心から願っています。 本当にありがとうございました。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW岩崎悠人
(いわさき・ゆうと)
■生年月日
1998年6月11日
■出身地
滋賀県
■身長/体重
173cm/72kg
■経歴
金城JFC-JFAアカデミー福島U-15-中央中-京都橘高-京都-札幌-湘南-札幌-千葉-札幌-鳥栖-札幌-鳥栖-福岡
