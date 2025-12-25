Kis-My-Ft2、ダイナミックなカメラワークで魅せるニューシングル「&Joy」ダンスプラクティス映像公開
Kis-My-Ft2が、12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」（読み：エンジョイ）のダンスプラクティス映像をKis-My-Ft2オフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
■多幸感あふれるジョイフルなキスマイ流ポップス
「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝Joyを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！ というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイ流ポップス。
CDのリリースに先駆けて各種配信サービスでの先行配信がスタートしている他、11月に公開されたMVも公開から1ヵ月足らずで1,000万回再生を突破するなど大きな話題となっている。
クリスマスにあわせて公開された「&Joy」のダンスプラクティスは、ダイナミックなカメラワークで魅せるダンスパフォーマンスに注目だ。
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「&Joy」
2025.12.31 ON SALE
SINGLE「&Joy」
■関連リンク
シングル詳細はこちら
https://mentrecording.jp/kismyft2/news/detail.php?id=1129325
Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/17
https://mentrecording.jp/kismyft2/