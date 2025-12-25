Kis-My-Ft2、ダイナミックなカメラワークで魅せるニューシングル「&Joy」ダンスプラクティス映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Kis-My-Ft2が、12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」（読み：エンジョイ）のダンスプラクティス映像をKis-My-Ft2オフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

■多幸感あふれるジョイフルなキスマイ流ポップス

「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝Joyを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！ というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイ流ポップス。

CDのリリースに先駆けて各種配信サービスでの先行配信がスタートしている他、11月に公開されたMVも公開から1ヵ月足らずで1,000万回再生を突破するなど大きな話題となっている。

クリスマスにあわせて公開された「&Joy」のダンスプラクティスは、ダイナミックなカメラワークで魅せるダンスパフォーマンスに注目だ。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「&Joy」

2025.12.31 ON SALE

SINGLE「&Joy」

■関連リンク

シングル詳細はこちら

https://mentrecording.jp/kismyft2/news/detail.php?id=1129325

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/