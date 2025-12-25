本日の【自社株買い】銘柄 (25日大引け後 発表分) 本日の【自社株買い】銘柄 (25日大引け後 発表分)



○クスリアオキ <3549> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.32％にあたる600万株(金額で240億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月26日から26年12月25日まで。



○藤コンポ <5121> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.48％にあたる130万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月5日から26年7月31日まで。



○ヒロセ電 <6806> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.03％にあたる100万株(金額で150億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月5日から26年7月31日まで。



○ＦフォースＧ <7068> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.27％にあたる80万株(金額で4億0100万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月6日から26年1月9日まで。取得した自社株は26年1月31日付で全て消却する。



○いすゞ <7202> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.5％にあたる2477万4800株の自社株を消却する。消却予定日は26年2月13日。



○愛時計 <7723> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.39％にあたる6万株(金額で1億8000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月5日から26年1月30日まで。



○ほくほくＦＧ <8377> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.40％にあたる170万株(金額で60億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月6日から26年4月17日まで。取得した自社株は26年4月30日付で全て消却する。



［2025年12月25日］



株探ニュース

