広島県内のインフルエンザ患者数高止まり 年末年始に向けた備えは？
広島県内のインフルエンザの患者数は高止まりしていて、年末年始に向けた備えが必要です。
広島市安佐南区の医院では、インフルエンザの検査のため朝から発熱外来を訪れる人の姿がありました。
■60代男性
「せきも出たんで（来た）。熱はなかったけど、あれでもインフルエンザだったら怖いなと思って」
結果は陰性。それでも、この医院では1日あたり3人以上が陽性となっています。県によると、12月21日までの1週間のインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり34.06人。前の週と比べて7人ほど減りましたが警報レベルを超えています。年末年始は人が集まる機会が増えるため、感染が拡大するおそれがあるといいます。
「やっぱり都会の方から感染者が流れてきやすい。正月は当番医（の連絡先）を電話の横にでもはっておいて、それ以外にも子どもの場合は、救急電話相談とか医療の相談の電話もあるので、そういう電話を活用されたら」
医療機関の休診が増える年末年始に向け備えが必要です。年末年始に医療機関の受診を迷う際には、救急相談センター「♯7119」や、こどもの救急電話相談「♯8000」に問い合わせることができます。看護師資格をもった相談員が、症状などにもとづき、アドバイスしてくれるということです。
（2025年12月25日 放送）