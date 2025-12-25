高校バスケの冬の祭典『SoftBank ウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』で男子の県代表のうちの1校・帝京長岡は点の取り合いを制して3回戦進出を決めました。



帝京長岡の2回戦の相手は滋賀の光泉。第1Qは20-24とわずかにリードを許し追いかける展開に。第2Q、お互い点の取り合いとなり、帝京長岡が逆転し、わずかにリードして41-37で試合を折り返します。さらに続く接戦。第3Qで帝京長岡がややリードを広げて65-52と第4Qへ。追いかける光泉に対し、着実に得点を重ねた帝京長岡。留学生のジョベ・パ・マリック選手が32得点を決める活躍を見せ、86-63で勝利し3回戦進出です。



男子の県代表のもう1校・開志国際も2回戦で長野・東海大学付属諏訪に快勝し3回戦進出を決めています。女子・新潟産大附属は3回戦で東海大学付属福岡とし34-53で敗れました。