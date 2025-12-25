この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「In Somewhere」が「【スローライフ】サワラの干物とアヒルの卵で作るカレーと収穫野菜スープができるまで」と題した動画を公開しました。

ミャンマーの伝統的な化粧「タナッカ」を塗る場面から始まり、自然に囲まれた屋外で手料理を振る舞う様子が収められています。

動画は、出演者の村娘サンディが畑で子供と一緒にローゼルなどの野菜を収穫するところからスタートします。
その後、調理の準備に取り掛かり、たくさんのアヒルの卵を茹で、皮をむいていきます。干物のサワラやジャガイモは食べやすい大きさにカット。

かまどに薪をくべて火をおこし、本格的な調理が始まります。

大きな鍋に油をひき、スパイスを炒めて香りを出したら、カットした干物とジャガイモを加えて炒め合わせます。水を加えて煮込み、最後に茹でたアヒルの卵を投入してカレーは完成。

続いて、ゴーヤとトマトの炒め物、そして収穫したローゼルなどを使った緑鮮やかな野菜スープも手際よく作っていきます。

完成した3品と炊き立てのご飯を食卓に並べ、サンディ氏が自然の中で食事を楽しむ様子で動画は締めくくられます。
ミャンマーのゆったりとした暮らしと、現地の食材を活かした伝統料理の数々は、日々の喧騒を忘れさせてくれるかもしれません。

YouTubeの動画内容

03:32

食材の下準備を開始
05:07

干物と卵のカレー作り
29:14

緑の野菜スープ作り
33:04

自然の中で味わう手作り料理

チャンネル情報

In Somewhere

YouTube チャンネル登録者数 53人 4 本の動画
ミャンマーのとある片田舎で料理を作る民族衣装を身にまとう少女サンディ、ラカイン族の彼女は料理が大好きで自分でも工夫料理を作ります。普段見慣れないミャンマー料理ですが、日本の方も彼女の手料理を見てるうちに思わず食べたくなるかもしれません。政変厳しい国でたくましく生きる彼女をどうか見守って下さい
