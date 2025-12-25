この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「In Somewhere」が「【スローライフ】サワラの干物とアヒルの卵で作るカレーと収穫野菜スープができるまで」と題した動画を公開しました。



ミャンマーの伝統的な化粧「タナッカ」を塗る場面から始まり、自然に囲まれた屋外で手料理を振る舞う様子が収められています。



動画は、出演者の村娘サンディが畑で子供と一緒にローゼルなどの野菜を収穫するところからスタートします。

その後、調理の準備に取り掛かり、たくさんのアヒルの卵を茹で、皮をむいていきます。干物のサワラやジャガイモは食べやすい大きさにカット。



かまどに薪をくべて火をおこし、本格的な調理が始まります。



大きな鍋に油をひき、スパイスを炒めて香りを出したら、カットした干物とジャガイモを加えて炒め合わせます。水を加えて煮込み、最後に茹でたアヒルの卵を投入してカレーは完成。



続いて、ゴーヤとトマトの炒め物、そして収穫したローゼルなどを使った緑鮮やかな野菜スープも手際よく作っていきます。



完成した3品と炊き立てのご飯を食卓に並べ、サンディ氏が自然の中で食事を楽しむ様子で動画は締めくくられます。

ミャンマーのゆったりとした暮らしと、現地の食材を活かした伝統料理の数々は、日々の喧騒を忘れさせてくれるかもしれません。