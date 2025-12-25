Souが5枚目のフルアルバム『Panorama』を2026年3月4日（水）にリリースすることが決定した。

前作アルバムから約2年振りとなる今作には、今年2025年にリリースした5曲のデジタルシングルに加え、来年1月より放送のTVアニメ『アルネの事件簿』オープニングテーマ「Q.E.D.」も収録。さらに新曲を6曲収録し全12曲というかたちになる。新曲6曲の情報については2026年明けに発表予定とのこと。

リリース形態は初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の3形態となり、ジャケット写真と最新キービジュアルもあわせて公開された。イラストは飴日和、アートディレクション・デザインは木京が手掛け、作り込まれた世界観に様々なシチュエーションのSouが存在するビジュアルに仕上がっている。

▲初回限定盤A ▲通常盤 ▲初回限定盤B

ジャケットは3枚で1つのイラストになるような仕掛けが施されており、左から初回限定盤A・通常盤・初回限定盤Bの順番に並べると1つのイラストが完成する。

初回限定盤AにはMusic Videoのほか恒例となっているSouによるMusic Videoのオーディオコメンタリーが副音声として収録されたBlu-rayと、Sou自身がカメラで撮影した写真で構成された内容のフォトブックAが付属する。初回限定盤BにはLIVE CDと、ライブフォトで構成された内容のフォトブックBが付属される。通常盤はCDのみとなるが、ボーナストラックとして「歌ってみた」楽曲が1曲収録となる。

■5th Album『Panorama』

2026年3月4日（水）リリース ◆初回限定盤A

CD + Blu-ray + フォトブックA

KICS-94248／￥5,300（￥4,818＋Tax） Blu-ray

(初回限定盤Aのみ)

Music Video収録（副音声：Souオーディオコメンタリー付き）

「化けそうなココロ」「ただ、君のままで」「ブルースクリーン」

「Terminal」「千里眼」「Q.E.D.」＋ 新録楽曲Music Video フォトブックA

※初回限定盤Bに付属するフォトブックと内容が異なります ◆初回限定盤B

CD + LIVE CD +フォトブックB

KICS-94249／￥5,300（￥4,818＋Tax） LIVE CD

(初回限定盤Bのみ)

ライブ音源収録予定 フォトブックB

※初回限定盤Aに付属するフォトブックと内容が異なります ◆通常盤

CD

KICS-4248／￥3,300（￥3,000＋Tax） ボーナストラック

(通常盤のみ)

CDに歌ってみた1曲収録予定 ◆CD収録内容

【全12曲予定 -共通楽曲- 収録】

「化けそうなココロ」「ただ、君のままで」

「ブルースクリーン」「Terminal」「千里眼」

「Q.E.D.」 ほか新曲6曲収録予定 ◆コンプリートセット

￥16,700（￥15,182＋Tax）初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の3形態セット

手乗りぬいぐるみ＆Sou直筆サイン入り三方背ケース

※キンクリ堂限定・数量限定での販売になります

https://kinkurido.jp/shop/g/gECB-1859/ ▶各店舗での予約はこちらから

https://lnk.to/Sou-5thAL_Panorama リリースイベントなどの情報はSou 公式HPにて

https://sou-official.jp/news/