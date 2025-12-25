Sou、5thアルバム『Panorama』リリース決定。新アートワーク公開
Souが5枚目のフルアルバム『Panorama』を2026年3月4日（水）にリリースすることが決定した。
前作アルバムから約2年振りとなる今作には、今年2025年にリリースした5曲のデジタルシングルに加え、来年1月より放送のTVアニメ『アルネの事件簿』オープニングテーマ「Q.E.D.」も収録。さらに新曲を6曲収録し全12曲というかたちになる。新曲6曲の情報については2026年明けに発表予定とのこと。
リリース形態は初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の3形態となり、ジャケット写真と最新キービジュアルもあわせて公開された。イラストは飴日和、アートディレクション・デザインは木京が手掛け、作り込まれた世界観に様々なシチュエーションのSouが存在するビジュアルに仕上がっている。
ジャケットは3枚で1つのイラストになるような仕掛けが施されており、左から初回限定盤A・通常盤・初回限定盤Bの順番に並べると1つのイラストが完成する。
初回限定盤AにはMusic Videoのほか恒例となっているSouによるMusic Videoのオーディオコメンタリーが副音声として収録されたBlu-rayと、Sou自身がカメラで撮影した写真で構成された内容のフォトブックAが付属する。初回限定盤BにはLIVE CDと、ライブフォトで構成された内容のフォトブックBが付属される。通常盤はCDのみとなるが、ボーナストラックとして「歌ってみた」楽曲が1曲収録となる。
■5th Album『Panorama』
2026年3月4日（水）リリース
◆初回限定盤A
CD + Blu-ray + フォトブックA
KICS-94248／￥5,300（￥4,818＋Tax）
Blu-ray
(初回限定盤Aのみ)
Music Video収録（副音声：Souオーディオコメンタリー付き）
「化けそうなココロ」「ただ、君のままで」「ブルースクリーン」
「Terminal」「千里眼」「Q.E.D.」＋ 新録楽曲Music Video
フォトブックA
※初回限定盤Bに付属するフォトブックと内容が異なります
◆初回限定盤B
CD + LIVE CD +フォトブックB
KICS-94249／￥5,300（￥4,818＋Tax）
LIVE CD
(初回限定盤Bのみ)
ライブ音源収録予定
フォトブックB
※初回限定盤Aに付属するフォトブックと内容が異なります
◆通常盤
CD
KICS-4248／￥3,300（￥3,000＋Tax）
ボーナストラック
(通常盤のみ)
CDに歌ってみた1曲収録予定
◆CD収録内容
【全12曲予定 -共通楽曲- 収録】
「化けそうなココロ」「ただ、君のままで」
「ブルースクリーン」「Terminal」「千里眼」
「Q.E.D.」 ほか新曲6曲収録予定
◆コンプリートセット
￥16,700（￥15,182＋Tax）初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の3形態セット
手乗りぬいぐるみ＆Sou直筆サイン入り三方背ケース
※キンクリ堂限定・数量限定での販売になります
https://kinkurido.jp/shop/g/gECB-1859/
▶各店舗での予約はこちらから
https://lnk.to/Sou-5thAL_Panorama
リリースイベントなどの情報はSou 公式HPにて
https://sou-official.jp/news/
