櫻坂46＆日向坂46、集合ショットに歓喜の声「交流いいね」「ポーズ交換してる」
櫻坂46の守屋麗奈が24日、自身のインスタグラムを更新。同日に出演した情報番組『ラヴィット！』（TBS系）出演後に撮影された、櫻坂46と日向坂46メンバーによる集合ショットを公開した。
【写真】それぞれのポーズを交換！ 櫻坂46＆日向坂46メンバー集合ショット
守屋は投稿で「本日はラヴィット！出演ありがとうございました。THEジャスト楽しかったです」と振り返り、「日向坂46の松田さん、平尾さんともご一緒できて嬉しかったです。アイドルチーム」と共演を報告。写真には、櫻坂46の小島凪紗、日向坂46の松田好花、平尾帆夏、そして矢田亜希子が写っている。
さらにもう1枚の写真では、櫻坂46の2人が日向坂46のポーズを、日向坂46の2人が櫻坂46のポーズをそれぞれ真似る“ポーズ交換”ショットも公開され、グループの垣根を越えた交流の様子がうかがえる内容となっている。
この投稿にファンからは「坂道アイドルの交流いいね」「ポーズ交換してる」「オフショット良すぎるー！！！！」といった反響が寄せられている。
引用：「守屋麗奈」インスタグラム（＠rena_moriya_official）
