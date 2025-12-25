小室哲哉、プロデュースドラマの制作秘話明かす リリー・フランキーらとの撮影エピソードも【地下アイドルの方程式】
【モデルプレス＝2025/12/25】DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービスDMMショートにて、小室哲哉総合プロデュースのオリジナルショートドラマ「地下アイドルの方程式」（全30話）が、12月23日より独占配信スタート。同日21時に開催されたウォッチパーティーでは、小室が制作秘話などを語った。
【写真】小室哲哉、TM NETWORK結成40周年迎える来年の予定明かす
本作は、小室がプロデュースする3人組ガールズ音楽ユニット「OVAL SISTEM」をモチーフに、誕生へと至るまでの軌跡を描いたショートドラマ。4月に楽曲「SNSって」でデビューを果たした彼女たちの背景にある葛藤や衝動、夢へと突き進む原動力を、縦型ショートドラマならではのスピード感と没入感で映し出す。
小室は総合プロデュースおよび楽曲提供に加え、本人役としても出演。メインキャラクターには、小室と旧知の仲であり、本作がショートドラマ初出演となるリリー・フランキーが名を連ね、さらにOVAL SISTEM役として安倍乙、片田陽依、かのうみゆというフレッシュなキャストが集結。音楽とドラマが濃密に交錯する物語を力強く彩る。
配信開始を記念し、同日21時からは小室が登壇するウォッチパーティーを開催。小室ならではの制作秘話に加え、リリー・フランキーや安倍らキャスト陣とのとっておきの撮影エピソードを語った。（modelpress編集部）
かつてCMソング界を席巻したものの、今は孤独な日々を送る中年男性「音部」。彼が偶然出会ったのは、家庭にも社会にも見放されながらも歌い続ける少女・愛子だった。愛子の歌声に失われた情熱を呼び起こされた音部は、彼女の才能を信じ過酷な地下アイドル業界に飛び込む。しかしそこには搾取、ハラスメント、暴力、裏切りが蔓延しており愛子もやがて心を閉ざしていく。
そんな中、いじめを受けていた少女・ルカや、夢を諦めた元バンドマン・アイベリーらが加わり、3人組のユニット「OVAL SISTEM」が結成される。「声は誰かを救えるのか？」という問いを抱きながら、音部たちはSNSとライブを武器に地下から這い上がり、音楽の力で自分たちの価値と希望を取り戻していく。崖っぷちの少女たちと音部が“本物の音“を探し求める。
【Not Sponsored 記事】
【写真】小室哲哉、TM NETWORK結成40周年迎える来年の予定明かす
◆小室哲哉プロデュース「地下アイドルの方程式」配信開始
本作は、小室がプロデュースする3人組ガールズ音楽ユニット「OVAL SISTEM」をモチーフに、誕生へと至るまでの軌跡を描いたショートドラマ。4月に楽曲「SNSって」でデビューを果たした彼女たちの背景にある葛藤や衝動、夢へと突き進む原動力を、縦型ショートドラマならではのスピード感と没入感で映し出す。
配信開始を記念し、同日21時からは小室が登壇するウォッチパーティーを開催。小室ならではの制作秘話に加え、リリー・フランキーや安倍らキャスト陣とのとっておきの撮影エピソードを語った。（modelpress編集部）
◆「地下アイドルの方程式」ストーリー
かつてCMソング界を席巻したものの、今は孤独な日々を送る中年男性「音部」。彼が偶然出会ったのは、家庭にも社会にも見放されながらも歌い続ける少女・愛子だった。愛子の歌声に失われた情熱を呼び起こされた音部は、彼女の才能を信じ過酷な地下アイドル業界に飛び込む。しかしそこには搾取、ハラスメント、暴力、裏切りが蔓延しており愛子もやがて心を閉ざしていく。
そんな中、いじめを受けていた少女・ルカや、夢を諦めた元バンドマン・アイベリーらが加わり、3人組のユニット「OVAL SISTEM」が結成される。「声は誰かを救えるのか？」という問いを抱きながら、音部たちはSNSとライブを武器に地下から這い上がり、音楽の力で自分たちの価値と希望を取り戻していく。崖っぷちの少女たちと音部が“本物の音“を探し求める。
【Not Sponsored 記事】