EXIT・兼近、まさかの人と間違えられる とっさの対応に反響「さすが」
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が25日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスイブに体験した人違いエピソードを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】EXIT・兼近が間違えられた“まさかの人”
兼近は、クリスマスイベント終了後に1人でタクシーに乗車した際の出来事をテキストで投稿。運転手から「岩手の漁師町に来てくれた時に講演会行きました」と声を掛けられたという。兼近が「どの芸人と間違えてます？」と聞き返すと、「え？ さかなクンですよね？」と言われたといい、その瞬間、思わず「ギョギョギョ」と口にしてしまったという。
とっさのリアクションに車内は大盛り上がりだったそうで、投稿の最後は「ギョリークリスマス」とユーモアたっぷりに締めくくられている。
この投稿にファンからは「運転手さんへの反応の早さがすごいよ」「さすがの対応」「ギョギョギョ」「ギョリークリスマス」といった声が相次いで寄せられていた。
引用：「兼近大樹」インスタグラム（＠kanechikadaiki）
