おかぴサンタ姿が倍満級にかわいいと話題「めちゃ可愛い」 まるこサンタとの2ショットも
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳（日本プロ麻雀連盟）が、クリスマスの25日に自身のインスタグラムを更新し、サンタクロースコスプレを披露。とびきりのかわいさが話題になっている。
【写真】“おかぴ”サンタがかわいい！ まるこサンタとの2ショットも
岡田は「Happy Holidays」との一言とともに、真っ赤なサンタクロースの衣装に身に包んだショットを公開。右手にはかわいらしいくまのぬいぐるみ、左手にはプレゼント箱を抱きかかえ、ウインクしている。3枚目に移ると、同じ人気雀士で元Mリーガー、“まるこ”こと丸山奏子（最高位戦日本プロ麻雀協会）とおそろいのサンタコス2ショットがお目見え。この2人といえば、岡田の公式YouTubeチャンネルでマライヤ・キャリーの「All I Want for Christmas Is You〜恋人たちのクリスマス〜」をデュエットする動画が公開されたばかりだ。
コメント欄にはおかぴのサンタコスに対して「一発ツモ！！メリークリスマス！！オール8000点！！」「さやか最高」「おかぴメリクリ」「めちゃ可愛いですね」といった絶賛の声が寄せられている。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
