「ワイドパンツ苦手」ならこっちかも！【大人のハニーズ】40・50代に似合う「フレアパンツ」

ワイドパンツよりもすっきりとしたシルエットが狙える「フレアパンツ」。美脚見えを叶えたい大人女性にもおすすめです。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、フレアパンツをご紹介。きれいめにもカジュアルにもなじむ優秀デザインは、通勤にもお出かけにも幅広く活躍しそうです。

オンオフ問わずヘビロテしたい大人のフレアシルエットパンツ

【GLACIER lusso】「フレアパンツ」\4,980（税込）

太すぎず細すぎない絶妙なフレアラインにセンタープレスも相まって、脚を自然に長く見せてくれそう。公式サイトによると「程よくハリがあり、さらっとした肌触り」で、はき心地のよさにも期待できます。こちらのグレーは、暗すぎず落ち着きを兼ね備えたきれいめカラー。大人コーデに取り入れやすいのもポイントです。

きちんと見えが狙えるネイビーカラーにも注目

ネイビーは黒よりも柔らかな印象。濃色ならではの引き締め効果にも期待できます。ジャケットやブラウスと合わせれば、下半身がすっきり見えする即上品なコーデが完成しそう。セーターやカットソーとも合わせやすく、一軍パンツとして活躍してくれるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M