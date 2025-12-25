女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、帰国した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんとの家族ショットを披露した。

今年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために８月に渡米。今月１８日に帰国していた。博勝氏は２５日にインスタグラムで「おはヨネスケ 昨夜は、元行きつけのお店で、家族でメリークリスマス！良く親に付き合ってくれる息子、有難いです」と久々の親子時間を報告。金髪でヒゲをはやした大維志くんはワイシャツにネクタイを締め、すっかりオトナの雰囲気だ。

「ジャガーさんは、ＪＪは私の事が好きだから！といつも言ってますが、その自信はどこから来るの？（笑）僕が居ないと、２人はガチでケンカなのに…。年末年始もＪＪが家に居るのは、楽しいし、嬉しいです」と喜んだ。

大維志くんは昨年３月に「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告して話題に。帰国後は父のＳＮＳにたびたび登場し、成長した姿に「ホントにジャガーさんにそっくりで凛々しい、素敵な大人になっていますね」「ＪＪ君イケメンだなぁ」「ＪＪくんイケメン」などの反響が寄せられていた。