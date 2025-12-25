スピードスケートの全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考が２６日から３日間、長野市エムウェーブで行われる。開幕を直前に控えた２５日、本番会場で各選手が最終調整。女子１０００メートルと１５００メートルで五輪代表を確実にしている高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は今大会で５００メートルを含め、３種目に出場する。「まだ権利を取っていない種目は、どこまで速く滑れるか」とテーマを掲げ、大会３冠と五輪３種目出場を見据えた。

今季はＷ杯で１０００、１５００メートルでともに１勝。シーズン序盤からブレード（刃）を３季前のものに戻すなど、試行錯誤を重ねた。今季年内最終戦を前に徐々に感覚もあってきており、状態良く今大会に向かってきた。ミラノ五輪までに出場できる試合は今大会と、Ｗ杯第５戦（ドイツ・インツェル）の２試合のみ。「その中でそういう取り組みをして、どういうレースをするかが非常に大事になる」と位置づけ、今大会に臨む。

Ｗ杯帰国時には今大会で「出る種目は（優勝を）取りに行く」と意気込んでいた高木。エントリーしていた３０００メートルには出場しないが、その目標は変わらない。「今季の中で一番いいレースをしたい」とエースは３種目で頂点だけを狙う。