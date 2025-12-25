¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛACIDMAN¡¢¸Þ´¶¤Ë¹ï¤ß¹þ¤à¡ã¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä´°¿ë
ACIDMAN¤¬2025Ç¯10·î¤Ë4Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»13ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤òÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ã¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä¤¬¡¢Æ±Ç¯12·î7Æü¤ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¢12·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÅìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤êËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì¶Ê¤â·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤¬´Ñ¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¸ø±é¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥×¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¤ß¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿´ÊÁÇ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¾ÈÌÀÁõÃÖ¤âºÇ¾®¸Â¤Ç¡¢ÇØ¸å¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¸÷³Ø¡×¤ÎÊ¸»ú¤À¤±¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÒÆþ¤ì¤ÎBGM¡£»þ¤ª¤êÁ¥¤Îµ¥Å«¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬¶Á¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¾ìÆâ¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤Ï´ÑµÒ¤Î¤¶¤ï¤á¤¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤¬¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï³«±éÁ°¤«¤é¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Äê¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¡Ö¸÷³Ø¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Î³»Ò¾õ¤ËÊø¤ì¤Æ²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥ë¥Ð¥àËÁÆ¬¤ò¾þ¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¡Ö¸÷³Ø¡Êintroduction¡Ë¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Á´¿È¤òÇò¤ÇÅý°ì¤·¤¿ÂçÌÚ¿É×¡ÊVo, G¡Ë¡¢º´Æ£²í½Ó¡ÊBa¡Ë¡¢±º»³°ì¸ç¡ÊDr¡Ë¤¬¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡×¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÓÆâ³È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢À±¾õç±ºÙË¦¡ÊÀ±¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿ºÙË¦¤Î°ì¼ï¡Ë¤ÎÌ¾¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´§¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¡¢±º»³¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¤½¤Î¾å¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ëº´Æ£¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¦¤Í¤ë¡£Á°ºî¡ØINNOCENCE¡Ù°Ê¹ß¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥ô»Ö¸þ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥²¥¤¥ºÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆACIDMAN¤é¤·¤¤±¢±Æ¤ò»Ä¤¹¡£
Â³¤¯¡Ögo away¡×¤Ç¤Ï¡¢ÏÄ¤ó¤À¥®¥¿¡¼¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬²ñ¾ì¤ò¤¶¤¯¤¶¤¯¤ÈÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ô¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡Õ¡ÔÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿å¤ò¤¯¤ì¡Õ¤È¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÁè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÂçÌÚ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£1¶ÊÌÜ¤«¤éÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½ä¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³§¤È¶¦Í¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈMC¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£²áµî¶Ê¤äÄêÈÖ¶Ê¤ò°ìÀÚ±éÁÕ¤»¤º¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡¢ÂçÌÚ¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¨¥´¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ê´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¸÷³Ø¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤À¡£±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ü¤ÎÁ®¸÷¤ÈÌµ¿ô¤Î¸÷Àþ¤¬¸òºø¤·¡¢4¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Á³È¯À¸Åª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¬¹¤¬¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÀ±±À¤ä¶ä²Ï¤Î±ÇÁü¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂ³¤¯´õË¾¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò±Û¤¨¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊª¸ì¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ÕÌ£¤òÂÓ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ösonet¡×¡£WOWOW¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¸½¾Ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢À¤³¦¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤À¡£±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï²Î»ì¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ïµ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´ñÀ×¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÏÉ¬¤ºÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÂçÌÚ¤Î¿®Ç°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤¨¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë±é½Ð¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖÇò¤È¹õ¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬Êú¤¨¤ëÆóÌÌÀ¡¢Á±¤È°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏSOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS¤Î¥¿¥Ö¥¾¥ó¥ÓÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¹Ââ¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï3¿ÍÊÔÀ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡£º´Æ£¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¦¥£¥ó¥°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼«Á³¤ÈÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¤Ê¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Ã±½ã¤ÊÆó¹àÂÐÎ©¤Ç¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤òÂ¿ºÌ¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤½¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢ÂçÌÚ¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öfeel every love¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ÁíÀª20Ì¾¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¡£¹õ¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¬ÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¥¯¥ï¥¤¥¢¤ò½¾¤¨¤¿±éÁÕ¤Ï¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¥í¥Ã¥¯¡¢¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¿¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÆâÊñ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÈ¾¡¢Å¾Ä´¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¹âÍÈ´¶¤¬ÄºÅÀ¤Ø¤ÈÃ£¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ACIDMAN¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÂçÌÚ¿É×¤È¤¤¤¦É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï°ì¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥ë¡¼¥É¡Ö1/f¡Êinterlude¡Ë¡×¤ò¶´¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±º»³¤¬¥·¥ó¥»¥Ñ¥Ã¥É¤òÁà¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯ÂÀ¤¤¥¥Ã¥¯¤ò¹ï¤à¡ÖÀÄ¤¤É÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂçÌÚ¤ÎÓñ¤¯¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹½À®¤Î¤Ê¤«¤Ç²»¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÃúÇ«¤Ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊü¤¿¤ì¡¢´ÑµÒ¤Ï¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖÎ¶¡×¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±Ä©ÀïÅª¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¥®¥¿¡¼¤È¥Ù¡¼¥¹¤¬¸¹³Ú´ï¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¹ç¤¤¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£²Î»ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¥¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÎ¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÇË²õ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëºÆÀ¸¤ò¿ÀÏÃÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¸åÈ¾¤Ø¸þ¤±Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÎÎ°è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°ìÅ¾¤·¤Æ¡Ö·Ö¸÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤È¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£ºÇ¾®±§Ãè¤«¤éËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡ÔÉÔ³ÎÄê¡Õ¤ÊÌ¤Íè¤ò¡¢¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ëÂçÌÚ¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤Ë¤â»÷¤¿´¿À¼¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¸÷¤ÎÌë¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤³¤ÎµÞ·ã¤Ê¿¶¤êÉý¤³¤½¡¢ACIDMAN¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¸ÄÀ¤À¡£
½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢ÂçÌÚ¤ÏËÜ¸ø±é¤Î°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÃ±¤Ë¿·ºî¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤¬ÆâÊñ¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¡ÖÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡£
Èà¤Î¸ì¤ê¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Í´Ö¤Î»þ´Ö¼´¤òÄ¶¤¨±§Ãèµ¬ÌÏ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÌó138²¯Ç¯Á°¤Ë±§Ãè¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¼Á¤¬·Á¤òÊÑ¤¨º£¤ÎËÍ¤é¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃºÁÇ¤ä»ÀÁÇ¡¢¿åÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¸µÁÇ¤â¡¢¶õµ¤¤ä¿å¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤È½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÁÔÂç¤Ê½Û´Ä¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ï³Î¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£
¡Ö¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ì¤Ð¿å¤¬½Ð¤ë¤³¤È¡¢À±¶õ¤¬Èþ¤·¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ï½½Ê¬¤ËË¤«¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÂçÌÚ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¡Øµ¤¤Å¤¡Ù¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£¡Ö»×ÁÛ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¿Í¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¤³¦¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂçÌÚ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ÎÍ³Íè¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£1704Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤¬Ãø¤·¤¿¡ØOpticks¡Ù¨¡¨¡¸÷¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¡£Êª¼Á¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤ÐÁÇÎ³»Ò¤Ë¹Ô¤Ãå¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¸÷¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£¡ÖËÍ¤é¤ÏÊª¼Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ÷¤·¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥£¥ì¥¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤À¥®¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤ò·ã¤·¤¯¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ø¡£¡Ô·¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ ¤½¤ì¤À¤±¤Ï Àµ¤·¤¤»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡Õ¤È·ë¤Ö¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÅ¤«¤Ë¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¡¢¸÷¤ÎÎ³»Ò¤¬ºÆ¤Ó½¸Ìó¤·¤Æ¡Ö¸÷³Ø¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò·Áºî¤ë¡£±ß´Ä¤òÊÄ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»×¹Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»ëºÂ¤À¡£¤½¤ÎÁ´ËÆ¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²»¤È¸÷¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÎ¸³¤µ¤»¤ë¨¡¨¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢ÂçÌÚ¿É×¤Î»×ÁÛ¤òºÇ¤â½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£ACIDMAN¤¬Ä¹Ç¯ÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤³¤³¤Ç·ë¾½²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥ó¥×¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥®¥¿¡¼¤ä¥Ù¡¼¥¹¤ò´Ö¶á¤ËÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸º¸¼ê¤ËÊÂ¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¤È¤Ø¿Ê¤à¡£³Ú´ï¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¿Í¡¢µÒÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿Í¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¨¡¨¡¤½¤Î»Ñ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£3¿Í¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
撮影:Victor Nomoto - Metacraft (SNSアカウント:@victornomoto)
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦¡Öfeel every love¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¡¡
¢£2026Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡ä
4·î09⽇(⽊)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
4·î18⽇(⼟)¡¡µÜ¾ë¡¦⽯´¬ BLUE RESISTANCE
4·î29⽇(⽔/½Ë)¡¡ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
5·î10⽇(⽇)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
5·î15⽇(⾦)¡¡⼤ºå¡¦NHK⼤ºå¥Û¡¼¥ë
5·î22⽇(⾦)¡¡ºë⽟¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û ⼤¥Û¡¼¥ë
5·î24⽇(⽇)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM LOGOS
5·î29⽇(⾦)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
6·î06⽇(⼟)¡¡²¬⼭¡¦CRAZYMAMA KINGDOM
6·î14⽇(⽇)¡¡²Æì¡¦ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
6·î27⽇(⼟)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸⽰¾ì Å¸⽰¥Û¡¼¥ë9-10
¾ÜºÙ¡§https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/
¡¡
