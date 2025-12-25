¥Þ¥Ã¥Ï19¤Î¡ÖÇúÂ®¥µ¥ó¥¿¡×¥¤¥«¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¡ª ¿ÍÎà¤Ï·Þ·âÉÔ²ÄÇ½!? ¼Â¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é²ÄÇ½¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±
ICBMÊÂ¤ß¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÈôæÆ!? ¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥µ¥ó¥¿
¡¡À¤³¦¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¹Ò¶õµ¡¤ò¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¨¤ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼24¡×¾å¤ËÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î23ÆüÍ¼¹ï¤´¤í¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤Îµ¡±Æ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüËÜ¤Ë¤âÍè¤¿¡ª¡ÛÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¡ÖÇúÂ®¥µ¥ó¥¿¡×¤ÎÈô¹Ô·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¤³¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¾å¤ËSANTA1ÊØ¤È¤·¤Æ½Ð¸½¡£ÄÌ¾ï¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÌÏ¤·¤¿Î¹µÒµ¡¥¢¥¤¥³¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢SANTA1ÊØ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡Ö¤½¤ê¤Ë¾è¤ë¥µ¥ó¥¿¤È¤½¤ì¤ò°ú¤¯3Æ¬¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ëÎ¹µÒµ¡¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î´é¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SANTA1ÊØ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ¡ÂÎ¼Ì¿¿¤¬Å½¤é¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤È¥µ¥ó¥¿¤Î¤½¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬É½¼¨¡£Èô¹Ôµ¡¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ËÃÍ¤¹¤ëµ¡ÂÎÈÖ¹æ¤Ï¡ÖHOHOHO¡×¡¢·¿¼°¤Ï¡ÖSleigh¡Ê¥½¥ê¡Ë¡×¤Ç¡¢µ¡ÂÎÇ¯Îð¤Ï1755Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¢¤¸¤Ä¤Ï¶¨ÄêÀ¤³¦»þ¡ÊUTC¡Ë2025Ç¯12·î24Æü22»þ7Ê¬¤Ë¹âÅÙ6Ëü¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê18km¡Ë¤ò»þÂ®1Ëü3072¥Î¥Ã¥È¡Ê2Ëü4209km/h¡§¥Þ¥Ã¥Ï19¡Ë¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Ï19¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍî²¼¤·¤Æ¤¯¤ëÂ®ÅÙ¤Ë¶á¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾å¶õ¤ò¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬Èô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë¤³¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÊ¼´ï¤Ç¤³¤ì¤ò·Þ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Þ¥Ã¥Ï19¤ÇÈôæÆ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Þ·â¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÂÐ±þ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·âÍÑ¤ÎSM-3¤Ë¤è¤ë·Þ·â¤Ç¤¹¡£
¡¡SM-3¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤â±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·âÀìÍÑ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤òÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈôæÆ¤¹¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÃÆÆ¬¤ò¡¢SM-3¤ÎÀèÃ¼Éô¤«¤éÊ¬Î¥¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¥ë¥ô¥£¡¼¥¯¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Þ·âÂÎ¤Ë¤è¤êÄ¾·âÇË²õ¤·¤Þ¤¹¡£SM-3¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÆüÊÆ¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·±Ô¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëSM-3¥Ö¥í¥Ã¥¯2A¤Ï¡¢¼ÍÄøµ÷Î¥2000km¡¢ºÇÂç¼Í¹â1000km¤ò¸Ø¤ê¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¤¬¤é¤âICBM¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SM-3¤Ç¤¹¤é·Þ·âÉÔ²ÄÇ½¡ª ¤½¤ó¤Ê¿ÍÎà¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ï
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎSM-3¤Ë¤è¤ë·Þ·â¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÅÙÈ¯¼Í¤µ¤ì¤Æ¥ß¥µ¥¤¥ë¤«¤éÃÆÆ¬¤¬Ê¬Î¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÆÆ¬¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃ±½ã¤ÊÂÊ±ßµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤ÆÈôæÆ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÆÆ¬¤¬ÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤ÇÄÉÈø¤µ¤¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤òÄÌ¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÃÆÆ»¤ÎÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¤½¤ÎÃÏÅÀ¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«»öÌ¿Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¶¦Æ±³«È¯¤Î¿··¿·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ëGPI¡Ê²èÁü¡§¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¥°¥é¥Þ¥ó¡Ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢¾å¶õ¤ò¼«ºß¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤éÌÜÅªÃÏ¤Ø¤ÈÈôæÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈôæÆ·ÐÏ©¤Î·×»»¤ÈÇÄ°®¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçµ¤·÷³°¤òÈôæÆ¤·¤Æ¤¯¤ëÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÏÂçµ¤·÷Æâ¤ÎÈæ³ÓÅªÄã¹âÅÙ¤òÈôæÆ¤·¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢SM-3¤Ë¤ÏºÇÄã¼Í¹â¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì°Ê¾åÄã¤¤¹âÅÙ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÜÉ¸¤Ï·Þ·â¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ìó70km¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆSM-3¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¼´ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄã¹âÅÙ¤òÄ¶¹âÂ®¤ÇÈôæÆ¤¹¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿··¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¡¢¸½ºßÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥°¥é¥¤¥É¥Õ¥§¡¼¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¡ÊGPI¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡GPI¤Ï¡¢¶áÇ¯¤½¤Î¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë ¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï ¡Ê¥Þ¥Ã¥Ï5°Ê¾å¤ÇÈôæÆ¤¹¤ëÊ¼´ï¡Ë¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¤Ë¤Ï¡¢È¯¼Í¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¸åÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿ÃÆÆ¬¤¬Âçµ¤¾åÁØÉô¤ò¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¶õ¤·¤ÆÈôæÆ¤¹¤ë¡Ö ¶ËÄ¶²»Â®³ê¶õÊ¼´ï¡ÊHGV¡Ë¡×¤È¡¢ ¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥¯¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¹½Â¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê½ä¹Ò¤¹¤ë¡Ö¶ËÄ¶²»Â®½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡GPI¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËHGV¤Ø¤ÎÂÐ½è¤òÇ°Æ¬¤Ëµ¯¤¤Ä¤Ä¡¢¶ËÄ¶²»Â®½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·Þ·â¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ë¡Ö¥°¥é¥¤¥É¥Õ¥§¡¼¥º¡Ê³ê¶õÃÊ³¬¡Ë¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤¬³ê¶õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¥ë¥ô¥£¡¼¥¯¥ë¤Ë¤è¤ëÄ¾·âÇË²õ¤Ç·Þ·â¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤ËÅëºÜ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¹¥í¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Þ¥ó¼Ò¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»°É©½Å¹©¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯Âå¤Î³«È¯´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎGPI¤Ï¡¢¥¥ë¥ô¥£¡¼¥¯¥ë¤Ë»ÑÀªÀ©¸æÍÑ¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁàÂÉÍã¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SM-3¤Î¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âçµ¤·÷Æâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµ°Æ»¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¡¢·Þ·â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢Âçµ¤·÷Æâ¤ò¹âÂ®¤«¤Ä¼«ºß¤ËÈôæÆ¤¹¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·Þ·â¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÂçµ¤·÷Æâ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸½ºßGPI¤Ç¤ÎÂÐ½è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢³ÊÃÊ¤Ë·Þ·âº¤Æñ¤ÊÂåÊª¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ï²æ¡¹¿Í´Ö¤Î²Ê³ØÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¤æ¤¯¡¢Ä¶¿ÍÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£