今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年12月26日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


ささいなことで親友と衝突しそう。小さなプレゼントで仲直りを。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


何気ないひと言で人を傷つけそう。私的な話題は避けること。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


苦労から逃げないこと。精神的な成長につながるチャンスの日に。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


気分が鬱々としがち。体を動かし、汗をかいて発散すると◎。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


思うように事が運ばずへこみがち。プラス思考を大切に！

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


マイペースに過ごすと◎。人の反応は気にしないこと。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


将来のことで家族ともめそう。今日は引き下がるのが吉。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


相談を持ちかけるチャンスの日。冷静な話し方を心掛けて。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


広い視野を持つと幸運が到来。バランス感覚を大切に。

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


気前よくお金を使おう。大きなツキを取り込める暗示が。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


やる気満々。情熱を傾けられることに熱中すると成果大！

1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


とびきり楽しい1日。誘われた忘年会やイベントにはぜひ参加を！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)