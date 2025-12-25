美人モデル、命懸けでクリスマスケーキ取りに行く。「初運転には高級車すぎてビクビク」「いきなり高級車ですか」
モデルの滝沢眞規子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。息子が免許を取得したことを明かし、運転ショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「命がけで吹いてしまいました」「集中よ！！」「無事に帰還してくださいね」「初運転には高級車すぎてビクビクしますね」「いきなり高級車ですか」「デビューが左ハンドル お姉ちゃんもデビューは左ハンドルでしたよね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
息子が免許を取得滝沢さんは「昨日免許を取ったばかりの息子の運転で命がけでクリスマスケーキを取りに行きます。アーメン。ハッピーホリデー」とつづり、1枚の写真を掲載しました。運転中の息子の手元と思われるショットです。
2025年7月に高校を卒業2025年7月4日の投稿で、息子が高校を卒業したことを報告していた滝沢さん。卒業式の際に撮影したと思われる、高身長でスタイル抜群な息子とのツーショットを公開しています。また、息子に向けて、「いくつになっても可愛い息子よ、、パパとママはあなたを通して感じる世界が楽しくて仕方がなくて…たくさんの幸せをありがと」と愛情あふれるメッセージをつづりました。
