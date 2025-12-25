「脱いだらスゴイ」中尾明慶、圧巻の筋肉美に反響！ 「え、これ中尾くんですか？」「背筋すごっっ！」
俳優の中尾明慶さんは12月24日、自身のInstagramを更新。圧巻の背筋を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】中尾明慶の圧巻の筋肉美
ファンからは「え、これ中尾くんですか？」「背筋すごっっ！」「脱いだらスゴイ」「アスリートですか」「お顔とのギャップよね」「立派なツリーです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】中尾明慶の圧巻の筋肉美
「アスリートですか」中尾さんは「メリークリスマス ここだけの話背中にツリー背負ってます！」とつづり、1枚の写真を投稿。鍛えられたムキムキの背筋を披露しています。たしかに筋肉がツリーのような形にも見えますね。普段のイメージからは想像できない圧巻の姿です。
ファンからは「え、これ中尾くんですか？」「背筋すごっっ！」「脱いだらスゴイ」「アスリートですか」「お顔とのギャップよね」「立派なツリーです」などの声が寄せられました。
過去にはトレーニング動画も公開10月10日には、自身のYouTubeチャンネルにトレーニング動画を公開した中尾さん。『体脂肪を落とすために追い込みすぎた結果…』と題し、ハードなメニューをこなす様子を見せています。気になった人は視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)