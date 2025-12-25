日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、毎日10時から15時まで提供している「ケンタランチ」に、新たなセットメニューとして、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」を来年1月5日から販売を開始する。

平日も土日も楽しめる「ケンタランチ」は、毎日10時から15時のランチタイム限定で販売中。今回、新たな価格帯となるセットメニューとして、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」の“550（ゴーゴー）コンビ”が新登場する。KFC自慢のバーガーに「ポテト（S）」が付いて、それぞれ550円というおトクな価格で、より気軽に楽しめるようになった。なお、この“550（ゴーゴー）コンビ”は、今後「ケンタランチ」の定番ラインアップとして継続的に提供していく。



「チキンフィレバーガーコンビ」イメージ

KFC BURGERSの元祖「チキンフィレバーガー」は、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたジューシーなチキンフィレに、シャキシャキのレタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた、長く愛される王道の味わいとなっている。一方、“和カツ”の愛称で親しまれる「和風チキンカツバーガー」は、ボリューム満点のチキンカツに、醤油風味のてりやきソース、特製マヨソース、千切りキャベツを組み合わせた、食べごたえのある和風テイストが特徴とのこと。どちらのバーガーとも相性抜群のKFCの「ポテト」は、やや太めにカットした、やわらかくホクホクとした食感が魅力のフライドポテト。その日の気分に合わせて、好きなバーガーとポテトのコンビで楽しんでほしいという。



「和風チキンカツバーガーコンビ」イメージ

多様な消費者のニーズに応えられるよう、選べるバリエーションがさらに広がった「ケンタランチ」を、この機会にぜひ利用してほしい考え。KFCはこれからも、消費者に選ばれ続けるブランドを目指し、価値ある商品とサービスの提供に努めていく考え。

［小売価格］

チキンフィレバーガーコンビ：550円（単品積上げ価格730円）

和風チキンカツバーガーコンビ：550円（単品積上げ価格730円）

（すべて税込）

［発売日］2026年1月5日（月）

