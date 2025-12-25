「平和への祈り」ガザ停戦の発効後 初のクリスマス ガザで戦闘からの避難民を保護の教会でもクリスマス祝う
イエス・キリストの生誕の地とされるパレスチナ自治区ヨルダン川西岸のベツレヘムでは、ガザでの停戦の発効を受け、3年ぶりにクリスマスを祝う行事が行われました。
イエス・キリストの生誕の地とされるベツレヘムでは24日、大勢の市民がクリスマスを祝いました。
ベツレヘムでは、おととし、ガザでの戦闘が始まって以降、クリスマスの行事が中止されていましたが、今年は10月の停戦発効を受けて、3年ぶりにクリスマスムードに包まれました。
デンマークから来た人
「ここでの光景は、少し先の未来が垣間見えるものかもしれない。人は平和にともに生きていけるのです」
一方、ガザでも、キリスト教徒のパレスチナ人らが教会に集まり、クリスマスを祝いました。この教会は戦闘からの避難所としてイスラム教徒の避難民も受け入れ、数百人を保護してきたということです。
バチカンのサンピエトロ大聖堂では、ローマ教皇レオ14世がクリスマスミサを就任後、初めて執り行いました。
ローマ教皇 レオ14世
「暴力と抑圧を前に、神は世界中の子どもたちを救いで照らす優しい光を灯してくださいます」
教皇はクリスマスを「信仰や慈悲、希望の祝祭」だと表現し、信者らに平和の担い手になるよう呼びかけました。
25日には、世界に向けてクリスマスのメッセージを出すことになっています。