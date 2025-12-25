12·î25Æü¤«¤éÂ³ÊÔ³«»Ï¡ªÌ¡²è²È¤ÎÃÝËÜÀô¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÎ¢ÏÃ¤È¡¢ºî²ÈÀ¸³è44Ç¯¤ÎÁÏºî¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡½ªËö¤ÎÃÏµå¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÎà¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿--¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡£¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤òÄÉ¤¦·Á¤Ç¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤òÌ³¤á¤¿Ì¡²è²È¤ÎÃÝËÜÀô¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¤×¤¹¤×¤¹¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ÈÆ±¤¸À¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÌ¼´¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡£¥¢¥Ë¥á¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¤È¤ÏÊÌ¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖËè²óÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£12·î25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂ³ÊÔÏ¢ºÜ¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¤«¤ê¤«¤ê¡Ù¡ÊÃÝ¥³¥ß¡ª¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ºî¼Ô¤ÎÃÝËÜ¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥é¸¶°Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÂ³ÊÔ¤Î¹½ÁÛ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊÑ¤ÊÀ³Ê¡×¤Î¥ä¥Á¥è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌ¡²è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À
--TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Ç¤Ï²¿ÂÎ¤Û¤ÉÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÝËÜÀô¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÃÝËÜ¡Ë¡§10ÂÎ¤È¾¯¤·¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬5Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÀßÄê¤Ë¤âÍ¾Çò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥ä¥Á¥è¡Ë¤ÏÃË¤Î»Ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤äÂç¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ôÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥¿¥Ì¥À±¿Í¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤ï¤ê¡¢±§Ãè¿Í¤Ï¿¨¼ê¡Ê5ÏÃ¡Ë¤È¥Ï¥ë¥Þ¥²¡Ê6ÏÃ¡Ë¡£º£²ó¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÛ·ìµ´¤Î½÷¤Î»Ò¡ÊÌ¡²è¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¡Ë¤ä¿¢Êª¡Ê¥æ¡¼¥°¥ì¥Ê¡Ë¤Î½÷¤Î»Ò¤â¡¢ÀßÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¯¸Â¤ê¡¢²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«ÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¡³£´Ø·¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¹½Â¤¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
--¼ç¿Í¸ø¤Î¥ä¥Á¥è¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï´¶¾ðË¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤×¤¹¤×¤¹¡Ù¤Ç¤ÏÂª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÉáÃÊ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ê¤Î¤«¤â¡Ä¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÃÝËÜ¡§µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÊÑ¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢À¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸«¤¿¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤â¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Î»Å»ö¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥ä¥Á¥è¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÌ¡²è¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥º¥ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£
--Ì¡²è¤Ë¤Ï¡Ö½é´ü¥í¥Ü»Ò¤µ¤ó¡ÊÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¡ÖºÇ½ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶á¤¤¥í¥Ü»Ò¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¥ä¥Á¥è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝËÜ¡§ºÇ½é¤ÏºÙ¤«¤¤»ØÄê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤È¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»ÒÉ÷¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¿¦¾ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À©Éþ¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¼«ÂÎ¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»°¤ÄÊÔ¤ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÇÈ±¤¬¥°¥Í¥°¥ÍÆ°¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤ÏÆ°¤«¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤À¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¥ä¥Á¥è°Ê³°¤â¡¢°¦Ãå¤ÎÍ¯¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÃÝËÜ¡§¤¢¤Þ¤ê²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¾¶á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤ÎÍ×Ë¾¤È¹ç¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬¾è¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ÛÌÓ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊºÙ¤«¤¤»ØÄê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£½ªËö¤¬Íè¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
--¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÇÆ°¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃÝËÜ¡§Ë«¤á¤É¤³¤í¤òÇº¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»¦¿Í»ö·ï¤ÎÏÃ¡Ê10ÏÃ¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«!? ¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óµ²±¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤À¤«¤é¡¢»¦¿Í»ö·ï¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¸À¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï²ø¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÄï¤Î¥Õ¥°¥ê¤¯¤ó¡£Âç¿Í¤ÎÀßÄê¤Ï¥¢¥Ë¥á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤È¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¸µ¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ëÄ°¼Ô¤âÆ±¤¸´¶ÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¤â¤È¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÆ±¿Í»ï¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÆÈ¼«¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝËÜ¡§ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÊÔ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÀÎ¤è¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ç4¥³¥Þ¤ÎÌ¡²èËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È»÷¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï´Ñ¤ë¤±¤ÉÌ¡²è¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤¢¤ê¤¤ÎÆ±¿Í»ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Ì¡²è¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¦¤Î¤Ë¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--½ªËö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ä¥Á¥è¤¿¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ÌÆü¾ï¤òÁ÷¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎÀ¤¾ð¤ÏÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆü¾ï¤È¤â¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë°Â¿´´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝËÜ¡§»ä¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï1960Ç¯Âå¤Ç¡¢10Âå¤Îº¢¤¬1970Ç¯Âå¡£Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ê³Ø¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤Ë°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬Íè¤Æ¤â¡¢½ªËö¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¼ç´Ñ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ç´Ñ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
--¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤â½ªËöÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤âÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£12·î25Æü¤«¤éÂ³ÊÔ¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¤«¤ê¤«¤ê¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡©
ÃÝËÜ¡§´ðËÜÅª¤Ë¡Ø¤×¤¹¤×¤¹¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤¢¤ê¤¤Ç¡¢ÏÃ¿ô¤´¤È¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦·ä´Ö¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Êºî¤êÊý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â12ÏÃÊ¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢Á°²óÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤¬ÁÛÄê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò
--ÃÝËÜÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤Ë¤Ï¡¢¶¦´¶¤È°Õ³°À¤¬Æ±»þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤òÉÁ¤¯»þ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÃÝËÜ¡§ÆÉ¼Ô¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SF¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤â³Ø±à¥â¥Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉý¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌ¡²è¤Î¤É¤ì¤«¤¬ÆÉ¤á¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÌ¡²è¤âÁ´ÉôÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤À¤«¤é¡¢À¯¼£¡¢½¡¶µ¡¢Ìîµå¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ÁÛÄê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤×¤¹¤×¤¹¡Ù¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀßÄê¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤É¡¢Å¸³«¤ÏÊÌÊª¡£ÊÌºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤±¤ÉÀ¤³¦´Ñ¤ÏÆ±¤¸¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡£Ï¢ºÜ¤ÏºÇ½é¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¡£·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¢¡¢¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä¤¤¤ä¡¢ÉÁ¤«¤Ê¤¤¤«¡£
--¿È¶á¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ªÏÃ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¡Ø¤×¤¹¤×¤¹¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤êÏ¢ºÜ¤òÆÀ°Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÝËÜ¡§Â³¤¥â¥Î¤ÎÏ¢ºÜ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤1²ó¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ßÀÚ¤êÏ¢ºÜ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÆ±¤¸¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó°ã¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¿§¡¹¤È»×¤¤¤Ä¤¯¤Û¤¦¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ¤À¤ÈÉúÀþ¤Î²ó¼ý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉÁ¤±¤ë¤Î¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ°²ó¤Ï¤¢¤ó¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤êÏ¢ºÜ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
--¤³¤ì¤À¤±Â¿ºî¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
ÃÝËÜ¡§»Å»ö¤Î»ÅÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤óÄ¹¤¤Ï¢ºÜ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·±Îý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿·¿Í¤Îº¢¤Ï¤è¤¯ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤òÉÁ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢30¡Á40¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤ÆÉúÀþ¤È»³¤¬2¤Ä¤«3¤ÄÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡¢Ëè²óÆ¬¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¥¸¤¬Ã»¤¤¤ÈÉúÀþ¤â»³¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Ò¤È¤Ä¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
--¡Ø¤×¤¹¤×¤¹¡Ù¤â1ÏÃ¤¬8¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ï¤«¤Ê¤êÀè¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝËÜ¡§½çÄ´¤ËÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â1½µ´Ö¤«10Æü¤Ë1ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ½é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤¬¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯ÉÁ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤óÆ±¿Í»ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢Æ±¤¸´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅß¥³¥ß¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
--10Âå¤Îº¢¤Ï¾®Àâ¤ä±Ç²è¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¿¨¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÀßÄê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤â¤¢¤ë¤ÈÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è²È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉºî¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝËÜ¡§Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¡¢¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤À¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¸³«¤¬ÆÉ¤á¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢°Û¼Á¤ÊÃÎ¼±¤¬¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¤È¤Ï°ã¤¦ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
--°Û¼Á¤ÊÃÎ¼±¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀèÀ¸¤¬¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÝËÜ¡§¡Ø¥ì¥¤¥À¡¼¥¹¡¿¼º¤ï¤ì¤¿¥¢¡¼¥¯¡ÔÀ»Ý¤¡Õ¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Ï¤ß¤ó¤Ê±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÀÎ¤Î±Ç²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò·ë¹½´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸Å¤á¤ÎºîÉÊ¤À¤È¡ØÍÛµ¤¤Ê¥É¥ó¡¦¥«¥ß¥í¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ø³«¤Ï1954Ç¯/¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÀÉã¤Ë¡¢¶µ²ñ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥¥ê¥¹¥ÈÁü¤¬Æ°¤¤¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¯¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ¤ÊºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤¬Í½ÁÛ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤äÅ¸³«¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£30Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬°ìÈÌ²½¤µ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤
--¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤È¡¢¸¶²è¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤æ¤ß¤ß¤ß¤Ã¤¯¤¹¡Ù¡Ê1993Ç¯¡Á¡Ë¤ÇµÓËÜ¤ä³¨¥³¥ó¥Æ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Îº¢¤«¤éÄ¹¤¯ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝËÜ¡§¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥É¥Ã¥È¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸¶²è¤ò1²èÌÌ¤´¤È¤ËÆ°¤«¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ö²¿¤½¤ì¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¬¡¼¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¸¶²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÈÅö»þ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤¬¶Å¤êÀ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥Ë¥á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÁ´²èÌÌ¥¢¥Ë¥á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤ÐÌ¡²è¤Î»Å»ö¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤ä³¨¥³¥ó¥Æ¤Ï¡¢Ì¡²è¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Í¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´ÉôÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÌ¡²è²È¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
--¤Þ¤À¸«¤Ì¤â¤Î¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃÝËÜ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤µ¤è¤ê¤Ê¥Ñ¥é¥ì¥ë¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡£ÀÎ¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Î³µÇ°¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°SF¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÆÍÁ³½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÆ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤¹»þ¤â¡¢²òÀâ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤Ï¤â¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Àþ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¾®Àâ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¤¥ó¥É¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀþÀ¤³¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬º£¤Ï»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
--Â³ÊÔ¡Ø¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ë¤«¤ê¤«¤ê¡Ù¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝËÜ¡§¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¿¤Ö¤ó¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¶µ¼¼¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÄÉ»î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ú¤Â³¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤¸¤ã
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤
