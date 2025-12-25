¶áÆ£Àé¿Ò¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ë´¶¼Õ¤Ê¥¤¥ô¡×¹ë²Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¡õ²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥³¥¹¥×¥ì²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/25¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬12·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤ä²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û36ºÐ3»ù¤ÎÊì¥â¥Ç¥ë¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¥³¥¹¥È¥³³èÍÑ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý
¶áÆ£¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î¿©Âî¤ä²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ë´¶¼Õ¤Ê¥¤¥ô¾Ð¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À²Ú¤ä¤«¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤ä»Ò¤É¤â¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿Ë¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤¬¹ë²Ú¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥³¥¹¥È¥³¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÆ£¤ÏÂÀÅÄ¤È2015Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯5·î¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2019Ç¯10·î¤ËÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯8·î26Æü¤ËÂè»°»Ò¤È¤Ê¤ë»°½÷¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
