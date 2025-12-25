報知新聞社後援 関東高等学校ゴルフ選手権冬季決勝大会 ◇最終日◇２５日、千葉・一の宮ＣＣ＝男子（西コース）６５４１ヤード、出場１２０人、女子（東コース）６２６４ヤード・パー７１、出場１０７人、いずれもパー７１

前日は降雨によりサスペンデッドとなり、ホールアウトできなかった男子７６人、女子が６８人が残りホールをプレー。２日間１８ホールの短縮競技となり、前日暫定首位でホールアウトしていた男子・沖田雫（埼玉栄１年）、女子・臼田藍（群馬・前橋育英２年）が、ともに３アンダー６８で初優勝した。また、マッチングスコアカード方式により上位男子４３人、同女子３４人が来年３月１８〜２０日、兵庫県で開催される通称“春高ゴルフ”「全国高校選手権春季大会」（男子＝オリムピックＧＣ、女子＝チェリーヒルズＧＣ）への出場権を獲得した。

前日の降雨に続いて、この日は午前中の濃霧により、スタートが午後０時３０分となった。暫定首位で全組のホールアウトを待っていた沖田は「素直にうれしい」と中止の不安もありつつ自身初の戴冠に笑顔を見せた。

中学３年だった１年前に比べ「ドライバーの精度に自信が持てている。狭いホールでも、ドライバーを握れた」と胸を張る。８番４９３ヤード、パー５は狭いホールの一つで、ここでのバーディーが結果的に２位に１打振り切り、優勝をたぐり寄せた。

全国規模の大会では、昨年の日本ジュニア男子１２〜１４歳の部の６位が最高順位。３月の春高ゴルフでは優勝を狙う。「２日間耐えて、３日目に爆発したい。今回の優勝をバネに、練習に励みたい」と、さらなる飛躍を誓った。

女子の臼田は暫定首位ながらプレーオフだった時に備え、朝練習で１５０球を打ち込みショットの修正に励みながらホールアウトを待っていた。全組がホールアウトし優勝が決まると「高い目標としてトップ５を掲げていたので、優勝は信じられません。びっくり」と目を丸くした。

かつてプロ研修生だった父・貴博さんとは雨天でもコースに出て、二人三脚で練習してきた。「それが今回のスコアにつながりました」と、臼田にとっては“恵みの雨”となり、努力が結実したことに胸を張った。

全国大会での目標順位は１５位以内だったが、初めて関東タイトルを獲得すると「自信がついたので、トップ１０にします。（３日間）トータルでアンダーパーを出したい」と大きな自信を手にした。

＜男子上位最終成績＞

〈１〉沖田雫（埼玉栄１年）＝６８（３５・３３）

〈２〉西山修生（茨城・日本ウェルネス１年）＝６９（３６・３３）

〈３〉翁浩宇（神奈川・日大高１年）＝６９（３４・３５）

〈４〉渡邊築樹（茨城・日本ウェルネス２年）＝７０（３７・３３）

〈５〉神永直輝（埼玉栄１年）＝７０（３４・３６）

〈６〉藤村龍謙（千葉・拓大紅陵１年）＝７０（３４・３６）

＜女子上位最終成績＞

〈１〉臼田藍（群馬・前橋育英２年）＝６８（３５・３３）

〈２〉仁科優花（茨城・第一学院高萩校１年）＝６９（３７・３２）

〈３〉林愛輝美（茨城・明秀学園日立２年）＝６９（３６・３３）

〈４〉中澤紗来（埼玉栄２年）＝７１（３６・３５）

〈５〉鈴木みなみ（埼玉栄２年）＝７１（３６・３５）

〈６〉佐藤彩葉（埼玉栄２年）＝７２（３６・３６）

※同スコアの順位はマッチングスコアカード方式による

〈主催〉関東高等学校・中学校ゴルフ連盟ほか

〈特別協賛〉住友ゴム工業（ダンロップ）、ブリヂストンスポーツ

〈協賛〉ヨネックス、アクシネット・ジャパン・インク、ミズノ、キャロウェイゴルフ、ピンゴルフジャパン、フライトスコープジャパン、ピア２１