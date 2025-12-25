“最高の熟女”の呼び声が高いレジェンドグラドル・沢地優佳（50）が、胸元を大胆に見せたサンタドレス姿で踊る動画を公開。絶賛の声が寄せられている。

【映像】胸元あらわなサンタドレスで踊る姿

ファッションモデルやイメージガール、イベントのMCなど様々な仕事を経験し、現在は熟女フェロモンを振りまくグラビアアイドルとして活躍している沢地。2024年10月11日には、グラビアデビュー30周年を記念した写真集『Amore』を発売した。2025年1月7日に投稿したInstagramでは、「2025年も、前人未到の大人グラビアは辞めない」と、抱負をつづっており、撮影現場での色気あふれるドレス姿や、初挑戦したという高校生の制服姿。さらには、抜群のスタイル際立つビキニショットなど、数々のセクシーショットを公開している。

表紙撮影の裏側を公開

沢地は、12月16日発売の雑誌『週刊アサヒ芸能』で、表紙を担当しており、24日の投稿で、撮影の裏側を公開。

「たくさんの方々の応援があったからこそ今からがある。寂しさや孤独も、生きる力にかえているあなたに笑顔をお届けします。たくさんの願い事は無いけど、大きな願い来年もこの仕事を続けられますようにそして年齢や環境などであきらめていることに皆様と一緒にチャレンジできますように」と、感謝の思いや今後の抱負をつづった。

胸元を大胆に見せているサンタドレス姿で踊る、撮影現場での様子にファンからは、「美しい女神さま！メリークリスマスそして幸運をお祈りします！」「売れ過ぎてちょっとヤバイね！」「最高最強！」「メリクリー、セクシー！」など、絶賛のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）