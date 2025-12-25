これは天然か、作戦か。予想外の動きを見せ続ける“EIKO”を、美女ポーカープロが素直に称賛したシーンが話題となっている。

【映像】美女ポーカープロが称賛した狩野の“意外な行動”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。

大会初参加でさっそく結果を残しているのが、普段ポーカーはアプリメインで行うという狩野英孝だ。獲得チップ数に驚いてみたり、相手のアクションにツッコミを入れたりと、予想外の行動でライバルたちのペースを乱し、予選突破へ好位置につけている。

そんな狩野を、別室で見守っていたプロポーカープレーヤーの岡本詩菜が絶賛するシーンがあった。勢いに乗る狩野と、人気アイドルグループIMP.の横原悠毅が対戦した場面、途中まで大きなアクションを行わず（チェック）、横原に合わせるように静観していたと思いきや、突如チップ上乗せのアクションを選択。

カードの役では横原に負けていたにも関わらず、最終アクションでも強気のベットを行い、横原を“ブラフ”で降ろすことに成功。これには共演者も「なんか、上手くないっすか？」驚きを隠せず、実況の田口尚平アナが思わず岡本にプロ目線での解説を仰ぐと、「相手がチェックしたのを見て、ブラフを打ち始める感じ。相手の動きを見てやっているんだなって思います」と、狩野の鋭い観察眼を絶賛していた。

視聴者も「狩野センスあるな」「女王も褒める」「ナイスブラフ」と驚きを隠せないコメントを残していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）