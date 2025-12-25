“ももクロの振付師”宇野木杏奈、結婚＆男児出産を報告「突然のお知らせとなってしまいましたが…」
ももいろクローバーZらの振り付けを担当するコレオグラファーでダンサーの宇野木杏奈が25日、自身のインスタグラムを更新し、結婚＆男児出産を報告した。
宇野木は、赤ちゃんの写真ととともに「Just Born 2025.12.21 (sun) pm 0:54 38w1d / 3100g / 50.5cm」と書き出し、「突然のお知らせとなってしまいましたが、この度元気な男の子を出産いたしました」と報告。「妊娠期間から出産にいたるまで本当に奇跡の連続で今こうして目の前にいる小さな小さな身体の尊くて愛おしくておっきな愛のかたまりのような我が子に無事に出会えた事にこれ以上ない喜びと幸せを感じております」と伝えた。
さらに周囲の人たちに感謝を伝え、「最近はお仕事の投稿しかしていなかったこのアカウントで超絶プライベートなご報告をするかとても迷いましたが、この場をお借りさせていただきました」「これからも変わらず、どうぞよろしくお願いいたします！ますます頑張るぞ！」と呼びかけ。最後に「#結婚もしました！」と結んだ。
