桜の香りで春を感じる！アンドエクラサクラチェリッシュのフレグランス

アンドエクラサクラチェリッシュは、舞い散る桜のようにきらきらと輝くフレグランスシリーズ。2025年12月25日から、数量限定で販売がスタートします。桜の花びらがふんわり舞うような、清楚で芳醇な香りが特徴です。オードトワレスプレーやロールオンパルファン、ハンドクリームなど、さまざまなアイテムが揃い、春の訪れを心待ちにできるアイテムばかり。桜の香りで日常に春を感じてみませんか？

桜の優しい香りに包まれるフレグランスシリーズ

アンドエクラサクラチェリッシュのフレグランスは、まるで桜の花びらが舞い降りるような、優しさと華やかさが溶け合った香り。

トップノートにはマンダリンやストロベリー、アップルが爽やかに広がり、ミドルノートにはジャスミンやローズが優雅に香ります。

そしてラストにはウッディやムスク、アンバーが加わり、深みを持った香りが後を引きます。身につけるたびに春の訪れを感じさせてくれる、心温まるフレグランスです♡

SINN PURETÉ×#FR2コラボが実現♡香りで魅せる限定ビューティーコレクション

多彩なアイテムで楽しむ、桜の香りとともに

アンドエクラサクラチェリッシュには、使い勝手の良いアイテムが揃っています。

17mLのオードトワレスプレーは、持ち運びにも便利で、いつでもどこでも桜の香りを楽しめます。

また、ロールオンパルファンは必要な場所に簡単に香りをプラスできる便利なアイテム。

さらに、ハンド＆ネイルクリームは、香りと保湿が一度に楽しめ、乾燥しがちな季節にぴったり。桜の香りで手元をケアし、指先まで春の温もりを感じてください♡

ギフトにも最適！春を贈る桜の香り

アンドエクラサクラチェリッシュのフレグランスアイテムは、自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。

桜の香りを纏うことで、春の訪れを感じることができるので、年末年始の贈り物としても喜ばれること間違いなし。

さらに、メール便でお手軽に送れるサイズ感も嬉しいポイント。大切な人に春のお便りを桜の香りで届けて、思い出に残る贈り物にしてみてはいかがでしょうか？

アンドエクラサクラチェリッシュで春を先取りしよう

アンドエクラサクラチェリッシュシリーズで、春を一足先に感じてみませんか？桜の香りがふわっと広がり、清楚で芳醇な香りが心を癒してくれます。

オードトワレスプレーやロールオンパルファン、ハンドクリームなど、日常に取り入れやすいアイテムが揃い、どれも春を感じる素敵な香り。

ギフトにも最適なので、大切な人への贈り物としてもぴったり。数量限定のアイテムをお見逃しなく♪