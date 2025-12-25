¥µ¥¦¥Ê²ÐºÒ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬´Ø·¸ÀèÁÜº÷¡¡¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹²ÐºÒ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï25Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸Àè¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤ÆÈâ¤¬³«¤«¤º¡¢»àË´¤·¤¿É×ÉØ¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æ±²Ý¤Ï°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤È»àË´¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È¼«±Ä¶ÈÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡£²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¡¢ËÉ²Ð¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤äÂ¾¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¥É¥¢¥Î¥Ö¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤°¤é¤Ä¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£