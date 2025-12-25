文部科学省は２５日、複数の大学に合格した受験生が、進学しなかった大学に支払った入学金が返還されない「二重払い」の問題を巡り、全国の私立大学・短大の負担軽減策の取り組み状況の調査結果を公表した。

調査対象校の２５％にあたる２１０校が、検討中も含め負担軽減策を講じると回答した。

文科省は２０２６年度入試を行う私立大・短大計８３６校に１１月末時点での対応状況などを尋ねた。

負担軽減策を講じる２１０校のうち、２６年度入試で対応するのは８３校。２７年度入試からは３９校、時期は未定だが、対応する方向で検討中が８８校だった。

２６年度入試で対応する８３校に具体策を複数回答で尋ねると、「納付期限の後ろ倒し」（３９校）、「全額か一部の返還」（２５校）が多かった。

和洋女子大（千葉県）は２６年度入試から、入学を辞退した受験生には入学金２５万円のうち事務手数料などを引いた１５万円を返還する。同大の入試担当者は「受験生の利益を考え、早めに対応することにした」と話す。一方、東京都内の大規模私大の担当者は「入学者数の予測が困難になる」として、入学金の返還に難色を示した。

文科省幹部は「具体例を周知し、大学の実情に応じて負担軽減の取り組みを促したい」と話している。