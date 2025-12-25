12月25日にトヨタアリーナ東京で「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」が開催され、レジェンドたちの登場に会場に詰めかけたファンや視聴者たちが沸いている。

【映像】容赦なし！レジェンド対U12王者のスペシャルマッチ

日本サッカーのレジェンド本田圭佑が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。ショットクロック20秒、ドリブルイン、GKの攻撃参加可能などの独自ルールが生み出すスピーディーで超攻撃的な展開が魅力で、監督を置かず戦術や交代などの判断を全て子供たち自身が行うことで「自立心」を育むことも目的とする。

今大会はU10、U12と2つのカテゴリーで日本一を決定する全国大会。第1部では準決勝や3位決定戦が行われ、各地域の予選を勝ち抜いたチームが激闘を繰り広げた。

17時30分からの第2部では両カテゴリーの決勝戦が開催され、終了後には本田をはじめ、乾貴士、中澤佑二、内田篤人、権田修一、柿谷曜一朗、坪井慶介、宇佐美貴史、家長昭博とかつて日本代表で活躍した豪華レジェンドたちが登場。幻想的な演出の中からスター選手たちが姿を現すと、会場のボルテージは最高潮に達した。

ABEMAのコメント欄でも、「豪華すぎる」「すごいメンツ」「まさにレジェンドやな」など豪華メンバーの集結に興奮の声が殺到。さらに「めちゃくちゃ金かかってるな演出」「子供達が喜んでる」と現地の熱気に反応する声や、「ボンバー変わらんな」「権田に守られたら点とれねえ」「本田さん仕上がってる」と選手個々への期待の声も見られた。

この後、レジェンドたちは各カテゴリーの優勝チームと対戦する「スペシャルマッチ」を実施 。さらにフィナーレでは、レジェンド同士が激突する「チーム中澤佑二vsチーム本田圭佑」のドリームマッチも行われる予定だ。

